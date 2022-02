Sandra Barneda y Nagore Robles ponen fin a su relación

Tras seis años de amor y varias crisis de pareja, Sandra Barneda y Nagore Robles han decidido poner fin a su relación. Así lo ha confirmado la propia Sandra a través de su perfil de Instagram. Barneda ha compartido con sus seguidores una imagen en la que ambas aparecen juntas durante una escapada a un entorno natural, sentadas en una piedra y mirándose.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Barneda (@sandrabarneda)

Una instantánea que la periodista ha aprovechado para comunicar el final de su relación: “el amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil”, ha comenzado diciendo Barneda, que ha pedido públicamente que se eviten especulaciones y rumores sobre esta ruptura: “para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja”, ha explicado. A pesar de que la pareja ha puesto fin a su romance, la catalana ha querido insistir en que ambas se desean mutuamente lo mejor: “tomamos caminos separados pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor os pedimos respeto para ambas en este momento”, ha sentenciado.

Una inesperada noticia que ha sorprendido a muchos, ya que, aunque han atravesado varias crisis a lo largo de los años, eran una sólida pareja en el panorama audiovisual de nuestro país.

Por su parte, Nagore Robles también ha compartido la noticia en sus redes sociales y aunque ha recurrido al mismo texto que Sandra Barneda, en su caso ha utilizado una bonita fotografía en la que las dos aparecen de espaldas mirando al horizonte y agarradas de la mano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de nagore_robles (@nagore_robles)

Aunque hasta la fecha no se tenía constancia del distanciamiento entre ambas, lo cierto es que las dos han revelado que la ruptura se produjo hace unos meses -sin concretar momento exacto- y si se repasa su historial en redes, desde hace tiempo que no compartían ninguna publicación juntas.

La relación entre Sandra Barneda y Nagore Robles se dio a conocer en la primavera del año 2016. En aquel momento, Robles acababa de poner punto final a su historia de amor con Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey. A finales de 2019 tuvieron una fuerte crisis que las llevó a romper, pero decidieron darse una nueva oportunidad. La propia Sandra Barneda explicó en su participación en Planeta Calleja cómo había sido su relación: “enamorarme de ella es lo más fuerte que me ha pasado”, dijo muy emocionada.

La periodista le contó a Calleja que la pareja se había conocido mientras ella presentaba GHVIP y Nagore estaba de colaboradora: “durante muchos años me he controlado mucho y fue como si me descorcharan. Ya no me importaba nada, me sentía por fin relajada y no tenía la sensación de estar ofendiendo a nadie. Nagore fue el detonante”, relató entonces.

La noticia ha sido toda una sorpresa en el ámbito social de nuestro país, ya que, según apuntaba la revista Diez Minutos, Sandra y Nagore estaban incluso pensando en dar un paso más en su relación. La pareja iba a someterse a un nuevo método de reproducción, llamado ROPA, en el que una de las madres aporta el material genético y otra lo gesta. Un sistema que permite que las dos participen activamente en el proceso.