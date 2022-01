Sábado Deluxe volvió a sorprendernos al hacer de Bárbara Rey su invitada del último programa. Por unas cosas u otras, la vedette ha estado situada casi siempre en el primer plano mediático. Y no es para menos, ya que su buena relación con el Rey emérito y su actual acercamiento a Edmundo Arrocet hicieron que durante la pasada jornada los colaboradores del espacio de Telecinco tuvieran muchas preguntas que hacer.

Como no podía ser de otra manera, uno de los primeros temas a tratar en el plató fue el de la presunta relación sentimental entre Bárbara y Juan Carlos de Borbón cuando este último todavía era Rey de España. Algo que, aunque no esté completamente demostrado, se ha comentado en diversas ocasiones de manera televisiva y ha hecho que salten las alarmas de todos los rincones de nuestro país. Es por ello que, haciendo gala del cariño que siente por el emérito, la madre de Sofía Cristo se ha referido a él en un tono conciliador: “Yo creo que Juan Carlos ha hecho mucho por España como por ejemplo durante la transición, me da mucha pena cómo se le está tratando en los medios de comunicación y creo que estáis siendo muy duros con él”, afirmaba contundente. Además, cree firmemente que el padre del Rey Felipe debería volver a España y abandonar así el “exilio voluntario” que durante el último año ha estado protagonizando en Abu Dabi.

En ningún momento Bárbara quiso confirmar su supuesta relación con Don Juan Carlos. Una actitud que hizo que Chelo García-Cortés reaccionara al conocer algunos detalles dada su buena relación con la que fuera esposa de Ángel Cristo: “He hablado de tu relación sentimental, sí, porque lo he vivido, pero también he dicho que tú nunca has cobrado nada”. Y es que según la colaboradora de Sálvame, la actriz habría respondido hasta a una llamada telefónica del que fuera Rey, algo que sí ha querido desmentir la protagonista: “Estás mintiendo, te quiero mucho pero has tergiversado cosas que yo te he contado”, zanjaba.

Sea como sea, con quien sí ha mantenido una estrecha relación en los últimos meses ha sido con Edmundo Arrocet. En el panorama televisivo ha estado rondando una cuestión: ¿son novios el humorista y la vedette? Algo a lo que durante la noche de ayer, Bárbara contestó sin titubeos: “No, no lo es, si me llegas a preguntar hace unas semanas a lo mejor podría haberte dicho que sí, pero ya no, en algunas cosas Bigote me ha engañado, seguirá siendo mi amigo pero ya no será como antes”. Unas palabras que dejaban entrever que la relación amistosa de Bárbara y Bigote no está pasando por su mejor momento, confirmando que no son pareja “ni lo van a ser”: “No hace falta hacer el amor, se pueden hacer otras cosas. (…) Durmió en otra habitación, algo sí pasó, pero yo esperaba que después hubiera más”, desvelaba la entrevistada. No obstante, no ha tenido reparo alguno en asumir que la relación entre ambos no tuvo el mejor comienzo: “Me llamó para que fuese con él a una cena y me pareció lo más normal del mundo, pero luego me enteré de que antes de la cena él había llamado a la directora de una revista para contarle que iba a ir con su nueva novia”, algo que hizo sospechar a la madre de la exconcursante de Secret Story y que ha terminado haciendo que una posible relación se reduzca a cenizas.