Fue durante la pasada tarde del viernes cuando desde Sálvame daban el pistoletazo de salida al fin de semana con una bomba. Carlota Corredera era la encargada de desvelar que el próximo invitado de Sábado Deluxe sería Pepe Navarro. Después de casi doce años sin ser entrevistado, el presentador del programa de televisión Esta noche cruzamos el Mississippi ha decidido sentarse frente a Jorge Javier Vázquez para dejar claro que Alejandro Reyes no es su hijo. Así lo adelantaba la directora del espacio, Patricia González, asegurando que el de Córdoba había facilitado material demostrativo de todo tipo para poner fin a su batalla con Ivonne Reyes.

La gran noticia dejó a todos los colaboradores de Sálvame boquiabiertos, y no es para menos. La actriz había luchando contra viento y marea para demostrar la supuesta paternidad de su expareja, pidiéndole que se hiciera una prueba de ADN que lo corroborara. Un análisis al que Pepe se negó rotundamente y que fue el motivo por el que la justicia dio la razón a Ivonne confirmando que Navarro era el padre de su hijo. Pero, ¿por qué el escritor no tenía ningún tipo de interés en someterse a esa prueba de paternidad, si tenía claro que él no era el padre del joven? Según Chelo García-Cortés, varios amigos cercanos a Pepe le aconsejaron que no se la hiciera, y entre ellos estaba Isabel Gemio: “Isabel Gemio siempre le decía que no se hiciera la prueba, que por qué se la tenía que hacer”, desvelaba, dejando entrever que la periodista no veía con buenos ojos que su compañero de profesión despejara las dudas con este test y así se lo hizo saber a él mismo.

En cuestión de instantes esta información fue desmentida por Gemio a través de David Valdeperas. La comunicadora contactó con el director de Sálvame para asegurarle que los datos que había aportado Chelo eran erróneos: “Según me informan, Isabel Gemio nunca le había dicho eso. Es más, hay una entrevista de Pepe Navarro, cuando Isabel Gemio estaba en la radio, en la que le dice: tendrías que haberte hecho la prueba”, explicaba Valdeperas. Pero estas palabras no lograron convencer a la colaboradora del programa, que siguió firme en sus convicciones: “Una cosa es lo que diga en la radio, y otra la que dice en privado”, sentenció.

Fuera como fuera, lo cierto es que esa prueba de paternidad nunca tuvo lugar y las dudas sobre quién es el progenitor de Alejandro Reyes han estado presentes en sus 21 años de vida. Pese a su negativa, llegó un momento en el que Pepe cambió de parecer y quiso poner fin a la incertidumbre del resto de sus hijos sometiéndose a ese test de ADN. Pero en esa ocasión quien se opuso fue Ivonne, que se acogió a la sentencia que afirma que el presentador es el padre biológico de su hijo. Cansado de tanta polémica, Navarro ha adelantado que “la verdad jurídica no se ajusta a la verdad genética” y por ello hará todo lo posible para zanjar esta guerra de una vez por todas.