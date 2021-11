Se prevé una noche de sábado muy complicada en Sábado Deluxe. Será durante el próximo programa cuando el plató abra sus puertas para recibir a Pepe Navarro. Tras más de diez años de polémica con su expareja, el que fuera presentador del programa de televisión Esta noche cruzamos el Mississippi ha decidido sentarse frente a Jorge Javier Vázquez para sincerarse al máximo sobre su supuesta paternidad.

Así lo han desvelado esta misma tarde desde Sálvame. Carlota Corredera ha sido la encargada de hacer público que el periodista sería el próximo invitado del Deluxe en un programa que no dejará a nadie indiferente. Y es que después de una década envuelto en una guerra particular con Ivonne Reyes tanto en público como en privado, el escritor ha optado por aclarar definitivamente la situación con su ex.

Una paternidad en el aire

Nos remontamos a 1995. En plena emisión del programa El juego de la Oca, Ivonne Reyes y Pepe Navarro forjaron un romance secreto que con el paso de los años traería cola. Y no es para menos, ya que pese al rechazo por parte de ambos a hacer pública su relación, la venezolana se quedó embarazada de su único hijo. Alejandro nacía el 3 de abril del año 2000, y con su llegada al mundo comenzaba una polémica constante a lo largo de su vida.

La paternidad del pequeño Alejandro resultó ser toda una incógnita televisiva hasta que, pasado un tiempo, su madre se armó de valor para confesar que el cordobés era el padre de la criatura. Para corroborar su versión, Ivonne pidió a Navarro una muestra con la que poder hacer una prueba de ADN que verificara su papel como padre del bebé. Algo que no pareció convencer a Pepe, que ni se planteó llevar a cabo esa prueba haciendo que la lucha trascendiera hasta el ámbito público. Una decisión de la que a fecha de hoy se arrepiente ya que por ella Pepe fue legalmente declarado padre de Alejandro. A quien desde entonces ha tenido que pasar una pensión.

La lucha comienza, con “robos” incluidos

Los intentos de Ivonne para que el presentador reconociera la paternidad no cesaron. Ambas partes tomaron caminos distintos para demostrar su verdad, aunque estos no fueran muy “éticos”. Según comentó el propio Pepe en Mi casa es la tuya, la actriz llegó a robarle una servilleta durante una comida para recoger la muestra de ADN que tanto tiempo llevaba pidiéndole.

Con la justicia en medio del embrollo, ambos han protagonizado un sinfín de procesos legales en los que aseguraban no haber mantenido ningún tipo de contacto directo exterior. Una información que se desmintió en El Programa de Ana Rosa, que hizo públicos una serie de correos en los que se evidenciaba que Pepe había cambiado de parecer y quería someterse a las pruebas de ADN para acabar con la incertidumbre que mantenía intranquilos también al resto de sus hijos. Pero en esa ocasión era Ivonne quien se negaba a que su hijo se presentara a esta cita, acogiéndose a la sentencia en la que se afirma que el padre biológico es el de Córdoba.

En medio de una hipotética paternidad, Pepe Navarro se sienta en Deluxe para poner fin a los rumores y demostrar que «la verdad jurídica no se ajusta a la verdad genética”. Así lo ha desvelado la directora de Sábado Deluxe, Patricia González, que ha asegurado que el presentador ha facilitado material de todo tipo y está completamente entregado a contar todo con el máximo detalle para poner el broche final a la persistente batalla con Ivonne.