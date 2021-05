Rocío Flores ha vuelto a ‘El programa de Ana Rosa’, después de una noche difícil durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, que conduce Carlos Sobera cada martes en Cuatro. La joven no pudo soportar la presión y, tras escuchar a Olga Moreno hablar sobre sus tres hijos, la colaboradora estalló en llanto hasta el punto que abandonó el plató durante unos minutos.

A solo unas horas del estreno del episodio nueve de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la hija de Rocío Carrasco ha cumplido con su cometido en ‘El club social’ donde se encarga de analizar lo que ocurre en el reality de supervivencia, junto a otros colaboradores. Pero también ha respondido a todo lo ocurrido casi 24 horas antes.

«Fue el bajón de ese momento. Olga es una persona muy importante en mi vida, lleva conmigo desde que soy muy pequeña y ese vínculo se va creando con el paso de los años», ha dicho al respecto antes reiterar que ha llamado a su madre en varias ocasiones, aunque no recuerda si lo ha hecho cuando se ha celebrado el Día de la Madre.

Se ha explayado aclarando que «a Olga la llamo Oa y no la llamo mamá», y le ha dado su sitio a Rocío Carrasco: «No le quito valor a mi madre, pero a Olga la puedo considerar como una segunda madre». Eso sí, ha vuelto a sacar las uñas por su padre: «Cuando he visto que mi padre ha hecho que no me ha parecido bien se lo he dicho, pero que se llegue a cuestionar su papel de padre, no».

La colaboradora de Ana Rosa ha dejado claro que, a pesar de todo, está intentando «llevarlo todo lo mejor que puedo por mi salud mental». Por último y antes de dejar claro que no quiere opinar más sobre la docuserie, ha confesado que, quitando las pérdidas de sus abuelos, este es sin duda «el peor momento de mi vida».

Ha estallado

Hace más de un mes que se estrenó la docuserie de su madre, un relato con el que Rocío Carrasco ha decidido romper su silencio después de más de veinte años, y donde ha hablado sin tapujos sobre los supuestos malos tratos recibidos durante su relación con Antonio David Flores, su relación con su padre, su historia de amor con Fidel y el distanciamiento que vive con su hija mayor desde hace nueve años.

Han sido más de cuatro semanas de comentarios, imágenes, críticas y apoyos y Rocío no ha podido más, viniéndose abajo al escuchar las bonitas palabras que la mujer de su padre les ha dedicado en Honduras: «Me han dado más ellos a mí que yo a ellos», confesaba la andaluza a su amiga Marta López en el concurso.

Envuelta en lágrimas, la colaboradora se pronunciaba: «Olga no me ha parido, pero es una persona fundamental en mi vida. Tengo mucho que agradecerle porque, probablemente, si a día de hoy me he convertido en la persona que soy es porque ella me ha enseñado mucho».

Flores es la defensora de Olga Moreno en el plató. A pesar de la polémica surgida por el documental de Rocío Carrasco, y de que Antonio David Flores fue despedido de manera fulminante tras su estreno, decidieron seguir adelante con estos planes de trabajo que han llevado a la empresaria a dar el salto a la televisión como concursante de ‘Supervivientes 2021’.

Al lado de su padre

Ro sigue al lado de su padre. Intenta no pronunciarse sobre lo que está contando su madre, pero las imágenes junto a su progenitor lo dicen todo. Y eso que Belén Esteban ha llegado a afirmar que la joven se está haciendo preguntas desde que está escuchando las palabras de Rocío Carrasco.

Y mientras tanto, la revista ‘Lecturas’ ha sacado a la luz el reportaje con el que Antonio David traicionó a su hija. Unas imágenes pactadas durante una jornada ecuestre coincidiendo con el día de la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, de las que Rocío Flores no era conocedora. Con las fotografías, el ex guardia civil pretendía reafirmar la imagen de familia unida y de padre abnegado que proyectaba, en un día muy importante para la madre de sus hijos y donde, entre las ausencias más destacadas estaban precisamente las de Rocío y David.