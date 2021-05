El ‘zasca’ de Olga Moreno a Rocío Flores en su día de bajón: «me dijo lo bueno pero no lo malo»

Casi todos aquellos que se animan a formar parte del elenco de ‘Supervivientes’ saben que es uno delos realitys más exigentes de la televisión, si no el que más. Sin embargo, si algo se demuestra edición tras edición es que la verdad es mucho más difícil de lo que se ve a través de la pequeña pantalla o les hayan podido contar antiguos participantes. Eso es lo que le ha pasado a Olga Moreno, una de las protagonistas de este año, quien ya a sacado a relucir un carácter fuerte y determinado.

Este lunes, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ponerse a los mandos del formato, que ha mostrado, entre otras cosas, el bajón que ha sufrido la mujer de Antonio David Flores. Sin embargo, fue solo cuestión de unos instantes y es que la empresaria vuelve a estar tan fuerte como de contraste, eso sí, no ha dudado en lanzarle un reproche a Rocío Flores, quien acudió antes que ella a Honduras y le desveló algunos de los detalles del concurso.

Sin embargo, parece ser que la hija de su marido no ha sido totalmente sincera con Olga Moreno, pues según van pasando los días se da cuenta de que la joven se lo pintó un poco más sencillo. Durante una conversación con Marta López, que esta semana es una de las nominadas, le ha querido mandar un mensaje a Rocío, por si se reencuentra próximamente con ella si resulta expulsada.

«Llamas a Rocío y le dices que es una hija de la gran china, que me dijo lo bueno pero no lo malo de esto», le decía a la ‘Sálvame’. A pesar de este ‘calentón’, lo cierto es que Olga también le transmitió a Marta un mensaje bonito para la nieta de ‘La más grande’. «Dile que la echo mucho de menos. Cuánto me acuerdo de ella sabiendo que ha estado aquí. Ah, y le dices que me llevo súper bien con Gianmarco, ya me lo dijo él que era muy buena persona e inteligente». Lo cierto es que el italiano se ha convertido en uno de sus grandes apoyos en estas primeras semanas de convivencia.

«Dile a mi familia que estoy feliz y que no pienso, y no me vengo abajo», ha terminado Olga Moreno, que ha llegado a la conclusión de que lo mejor es no darle muchas vueltas a la cabeza, aunque echa de menos a los suyos.

Aunque los primeros días la andaluza se mostraba reticente a la hora de hablar sobre Rocío Carrasco, según han sucedido los días se ha mostrado más cómoda y ya no tiene reparos en explicar lo que piensa sobre el polémico asunto. También a Marta López, le ha confesado que a pesar de lo que la hija de ‘La más grande’ ha contado en la docu-serio ‘Rocío, contra la verdad para seguir viva, ellos tienen «toda la verdad, todas las pruebas». Sobre este tema, ha asegurado cómo ella misma ha tenido que ‘separar’ a Antonio David de sus hijos cuando estos se le «agarraban al cuello del padre» cuando les tocaba ir con su madre, algo que según su testimonio no quería hacer. Sin duda, un testimonio que no tiene nada que ver con el de Rocío Carrasco, que de forma paralela está contando su verdad en el documental sobre su vida.

El regalo de su niña

Aunque está a miles de kilómetros, Olga Moreno también ha recibido un regalo de su hija para el Dia de la Madre. Una carta que leyó a medias y tras la cual no podía evitar las lágrimas. «Llegué aquí muy mal y pedí que no quería que me dieran nada», reconocía Olga, que ha optado por no pensar en todos aquellos que están esperándola en España.

A pesar de eso, Lola, como se llama su hija, le cuenta que «la tata (refiriéndose a Rocío Flores) se ha comprado 15 móviles solo para votarte».