Documental de Rocío Carrasco: horario y dónde ver el capítulo 9

La serie documental de Rocío Carrasco se compone de 12 capítulos y este miércoles a las 22:00 horas en Telecinco se emitirá el episodio 9. Tras 20 años de silencio, la hija de Rocío Jurado ha decidido romper su silencio y contar su versión de la historia. Un fenómeno mediático y social que no ha dejado indiferente a nadie y que ha abierto numerosos frentes con Raquel Mosquera, Rosa Benito y Amador Mohedano, entre otros.

Tal y como viene siendo habitual, ‘Sábado Deluxe’ emitió un avance de dos minutos de lo que veremos el 5 de mayo del episodio 9 de la serie documental de Rocío Carrasco. Un testimonio desgarrador en el que hablará de la agresión a manos de su hija mientras ésta le gritaba «no me pegues, no me pegues» y tenía el teléfono móvil abierto.

Rocío Carrasco desconoce quién estaba al otro lado del teléfono, pero desde la emisión del avance se ha especulado mucho acerca de la posibilidad de que Antonio David Flores hubiera grabado la agresión de Rocío Flores a su madre. Sólo así encajarían todas las partes de la historia: que Rocío Flores gritara «no me pegues, no me pegues» mientras era ella la que le estaba pegando a Rocío Carrasco, y la posterior denuncia que la menor presentó acompañada de su madre acusando a su madre de maltrato.

«Me gritaba no me pegues, no me pegues y yo le decía, si me estás pegando tú, hija. Ella no paraba, y según me está pegando tiene ese teléfono móvil abierto. ¿Quién estaba al otro lado? No lo sé», cuenta con dolor Rocío Carrasco.

Tras el terrible episodio, la hija de Rocío Jurado recibió una llamada del cuartel de la Guardia Civil, y fue Fidel Albiac quien respondió al teléfono. Rocío Carrasco debía personarse en el cuartel porque su hija le había denunciado por un delito de maltrato habitual que había firmado el padre. «La paliza no me duele, me duele saber que una hija mía, que he llevado dentro 9 meses y que yo he parido, sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel por algo que no ha hecho», cuenta entre lágrimas.

Todas las semanas la serie documental «Rocío, contar la verdad para seguir viva» bate récords de audiencia, así que algunos medios de comunicación están especulando con la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo una segunda temporada.