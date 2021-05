Rocío Carrasco en directo | Capítulo 9 del documental en Telecinco hoy: así fue la agresión de Rocío Flores

22:31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Muy emocionada, desvela que “según me está pegando ella tiene el móvil abierto, el que le ha dado su padre en la vista. Tiene el teléfono escondido y abierto. ¿Quién estaba al otro lado del teléfono? No lo sé… Pero ella me chillaba, y yo le decía ‘Rocío, no te estoy pegando. Rocío, mi vida, para’, pero ella no para…”.

22:30 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío Carrasco comienza este miércoles explicando por qué su hija, durante la agresión, gritaba “¡no me pegues!”.

Rocío Carrasco continúa este miércoles la narración de su vida. Retoma el documental en un momento clave, justo después de haber sufrido una agresión por parte de su hija, Rocío Flores, que propició que la menor la denunciara y que abandonara definitivamente la casa materna. Se centra entre julio de 2012 y junio de 2014, centrándose en la evolución de la complicada relación con su hija y su exmarido en medio de duros procesos judiciales.

Además, Rocío Carrasco explica lo que ocurrió tras la agresión que sufrió a manos de Rocío Flores y se adentrará en la denuncia falsa que le interpuso su primogénita.