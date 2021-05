Quedan horas para el estreno del episodio 9 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y cuando aún pesa el último relato de Rocío Carrasco, la revista ‘Lecturas’ ha decidido publicar un reportaje que tenía guardado en un cajón y que se ha denominado ‘las pruebas de la traición de Antonio David Flores a su hija’. Estas fotografías ven la luz cinco años después de su realización, en la semana de septiembre en la que la hija de Rocío Jurado y Fidel Albiac se convertían en marido y mujer.

Según la publicación, todo estaba acordado con el ex guardia civil a espaldas de sus hijos con la intención de protagonizar un nuevo reportaje en el que se diera, una vez más, la imagen de familia unida y de padre abnegado. ‘Lecturas’ corrió con todos los gastos, alojamiento, pensión, actividades: la familia al completo se alojó en una villa con dos habitaciones en el hotel de cuatro estrellas Ilunion Tartessus Sancti Petri en régimen de media pensión.

El miércoles 7 de septiembre, el día del enlace de Rocío y Fidel, Antonio David y Olga quisieron disfrutar de una jornada ecuestre en un centro hípico cercano al hotel en el que se alojaban. Ese sería el momento ideal para realizar el reportaje.

Los fotógrafos habían acordado hacer las fotografías in situ, pero una vez llegados al centro hípico, el ex colaborador de ‘Sálvame’ les pidió que hicieran su trabajo de la manera más discreta posible, momento en el que los profesionales se percataron de que Rocío Flores no estaba al corriente de la labor que iban a realizar durante el paseo montando a caballo.

Pero la joven se dio cuenta de la presencia de los reporteros gráficos, lo que supuso un cambio radical en su actitud. ‘Lecturas’ afirma que la hija mayor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores montó en cólera y no tuvo ningún reparo en acusar a su padre de haberles vendido a ella y a su hermano David. Tras la discusión exigió además que las imágenes no vieran la luz, una petición que el propio malagueño trasladó a la revista, pidiendo que se respetaran los deseos de su hija. Algo a lo que la revista accedió.

Las imágenes ven ahora la luz, una decisión que se ha tomado a conciencia tras la emisión de los ocho primeros episodios de la docuserie de Rocío Carrasco y de la actitud del ex guardia civil que sigue insistiendo en que nunca ha utilizado la imagen de sus hijos.

En el último episodio emitido -el miércoles 28 de abril-, la hija de ‘la Más Grande’ hacía alusión precisamente al día de su enlace con Fidel Albiac y a la ausencia destacada de su hijo pequeño, quien al parecer, estaba muy ilusionado con esta fecha tan especial para su madre. Rocío tenía la oportunidad de ver imágenes de la boda de su ex con Olga Moreno, donde tanto Ro como David Flores tuvieron un papel destacado, y su progenitora no podía contener la emoción afirmando que «no me dieron la oportunidad de vivir eso».