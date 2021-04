Fidel Albiac rompe su silencio y apoya a Rocío Carrasco en su gran noche

Sobre Fidel Albiac se han dicho muchas cosas a lo largo de los muchos años que lleva acompañando a Rocío Carrasco en su vida, pero él siempre ha optado por guardar silencio. El sevillano no solo se ha convertido en su marido y seguramente en su mejor amigo, también en su persona de confianza, aquella que la ha acompañado en sus peores momentos.

Esta noche de miércoles, Rocío ha vivido una de las noches más importantes de su vida al conceder una entrevista muy esperada, en la que ha respondido a periodistas y personalidades a las muchas preguntas que han surgido a raíz de la emisión ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Además de atender a los colaboradores del espacio y a algunos invitados que le han hecho sus preguntas, Rocío ha recibido una gran sorpresa. Fidel, su marido, ha realizado una conexión en directo para mostrarle todo su apoyo en su gran noche. Una llamada que nadie se esperaba y con la que el abogado ha roto su regla de oro y es que a lo largo de los años jamás ha hablado de las polémicas que han rodeado su nombre y el de su mujer.

Tras el shock inicial, el sevillano ha confesado que hacía mucho tiempo que no habla en un programa de televisión, pero que ha hecho una excepción para arropar a Rocío. “No he estado ni viéndolo porque me produce tanto daño y dolor verla… Volver a escuchar y verla seguir justificándose lo que ha vivido tantos años… Quiero darle mi apoyo público, que no sé si hace falta o no, pero no solo a ella, sino a toda persona que se ha visto en esas circunstancias, porque ella tiene la suerte o la desgracia de estar ahí pero cuantas mujeres no tienen esa oportunidad”, ha dicho Fidel.

Además, ha contestado a quienes dicen que tiene abducida a Rocío. « Me han puesto 300 millones de trapos desde el minuto 0 pero no vamos a decir que eso iba dentro del oficio… No me gusta salir en los medios pero, ¿y qué hago? Lo que veo en mi casa desde hace años es un sufrimiento muy continuo”.

Los colaboradores del programa han aprovechado su conexión para preguntarle, pero él ha querido restarse importancia y centrar el foco en Rocío. Lo que sí ha hecho ha sido contar qué es lo que más le duele escuchar de su mujer: “me duele verlo, me recuerda, me remueve… Con los episodios pasa lo mismo, trato de verlo cuando se emite, ni antes… El dolor es verlo comprimido y seguido y cuando te das cuenta de lo que ha sucedido y cómo ha estado tanto tiempo sufriendo ese daño”. Además, Albiac se ha mostrado uno con su mujer al decir que “cuando llegan desavenencias, de las que sean, nos toca a los dos de lleno”.

“Te quiero mucho mucho, mucho, mucho. Ahora te veo en casa”, se ha despedido de él Rocío Carrasco, a lo que él, tímido, le ha respondido con pocas palabras: “no tardes”.