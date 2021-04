Rocío Carrasco: las claves de la entrevista más esperada

Tan solo quedan unas horas para la entrevista más esperada del año, la de Rocío Carrasco. El pasado miércoles, la hija de ‘La más grande’ llamaba en directo al programa del que es protagonista, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, para comentar que pensaba que había llegado el momento de hacer un parón en la serie y anunciar que la siguiente semana estaría en directo para responder a las preguntas que han surgido a los colaboradores a lo largo de la emisión de los siete primeros episodios de su documental.

Según se ha adelantado esta tarde de martes el ‘Sálvame’, Carrasco se encuentra con ganas y fuerte para responder a las preguntas que le realizarán los presentadores, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, y los colaboradores que estarán en directo junto a ella este miércoles a las 22 horas. Pero antes de sentarse ante las cámaras, Rocío caminará desde el camerino -donde se arreglará para la noche- hacia el plató escuchando una canción de su madre, a modo de banda sonora, y que estará interpretada por Blas Cantó, representante de España en la próxima edición de ‘Eurovisión’.

Rocío Carrasco, MAÑANA en el plató de @rocioseguirviva resolviendo todas las dudas «La entrevista más importante de su vida», de la mano de @CarlotaLlauger y @jjaviervazquez > https://t.co/qch3Rog1ly pic.twitter.com/sKyVO4c8Bu — Telecinco (@telecincoes) April 20, 2021

Bajo los focos la esperarán, además de los presentadores, los periodistas que en estas últimas semanas han analizado sus declaraciones Marc Girò, María Patiño, Antonio Rossi, Ana Bernal-Triviño, Paloma García Pelayo y Samanta Villar, entre otros. Una lista de ‘entrevistadores’ que no termina ahí pues, según se ha comentado en ‘Sálvame’, también podrán preguntar a Rocío Carrasco las 28 personas que han participado en la creación del documental, entre los que se encuentran abogados, médicos y psicólogos.

La gran duda

Sin duda, una de las preguntas que se escucharán en la noche de este miércoles tendrá como protagonista no solo a Rocío, sino también a su hija Rocío Flores. Hasta el momento de lo emitido, la hija de la Jurado no ha desvelado qué es lo que propició la ruptura con su hija ni tampoco porqué no han vuelto a retomar contacto. El pasado viernes, Rocío Flores se rompía ante las cámaras de ‘El programa de Ana Rosa’, en el que es colaboradora, al desvelar que el día anterior había intentado ponerse en contacto con su madre, aunque sin éxito.

«Siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento porque me estoy creando una coraza que yo no soy así», comenzó diciendo la joven, que denunció «la presión mediática que estoy sintiendo 24/7, desde que empezó esto hay un montón de personas detrás de mí preguntándome todos los días. Por mí misma decido explicarlo».

«Tengo sentimientos y no pocos. Se juzga y se dice. Las cosas no son así. Cuando digo que no son así es porque es la realidad. Mamá, te lo digo a ti. Lo he intentado de forma privada muchas veces. Aquí se ha llegado a cuestionar muchas veces que yo después de ‘Supervivientes’ no me he puesto en contacto con mi madre y eso es mentira. Si no lo sabéis es porque Rocío Flores nunca lo ha dicho. El 3 de diciembre volví a llamarla», siguió Rocío Flores, que a continuación miraba a cámara para mandarle un mensaje directo a su progenitora.

«Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado a nadie. Tus hijos están aquí. Tú hija y tu hijo. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. De verdad, dejemos a un lado todo esto y hablemos esto en casa. No quiero más daño y más dolor, ya no puedo más. Lo digo de corazón y como lo siento. De verdad, basta, no puedo más. Ni puedo yo ni puede David. La situación en casa es insostenible, es todo muy injusto y las cosas no son así», terminó la joven. Una súplica a la que Rocío Carrasco tendrá que responder este miércoles.