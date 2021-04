El documental de Rocío Carrasco ha removido las heridas de su pasado, pero también el de Antonio David Flores y el de la hija que tienen en común. Desde el pasado 16 de marzo, la crónica social de nuestro país ha seguido el minuto a minuto de un entramado familiar que ha vuelto a primera línea mediática. Rocío Flores ha reaparecido en televisión en calidad de colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’ para seguir comentando el concurso de ‘Supervivientes 2021’, sin embargo, es inevitable que no haga declaraciones sobre la serie de su madre, ya que está en estos momentos en el ojo del huracán tras el duro testimonio que está relatando su madre.

Sin embargo, este viernes ha preferido cambiar de estrategia y ha optado por el más absoluto silencio. Si bien en las últimas semanas, Rocío Flores al terminar el formato ha expresado cómo se siente y su opinión sobre la docu-serie, esta vez ha optado por mantenerse en un segundo plano. Además, durante la emisión del programa se ha podido ver cómo la colaboradora no ha estado del todo cómoda y, esque al parecer tiene una lesión en el hombro que le ha provocado molestias durante el directo.

Por otro lado, la hija de Antonio David Flores ha comentado cómo está viendo a Olga Moreno en el concurso de supervivencia. En los últimos días, la mujer del ex guardia civil ha tenido una tremenda bronca con Tom Brusse, y la influencer ha reconocido que pese a la magnitud del enfrentamiento se siente bien porque ambos participantes han solucionado sus diferencias. «En ste caso Tom explotó, pero me quedo con que se han pedido disculpas. Se ha visto cierto cariño entre los dos. Él recapacita y pide perdón, entonces Olga yo creo que se siente mejor», ha explicado Rocío Flores.

El pasado miércoles horas antes de que se emitiera uno de los capítulos más duros de toda la mini serie, Rocío Flores habló en el programa para el que trabaja, ya que se era una de las protagonistas del episodio en el que se ha narrado la paliza que le propinó a su madre. «Claro que voy a ver la nueva entrega, además, he escuchado que quieren eliminar 11 minutos del capítulo en el que habla de mí para protegerme. Lo primero, cuando tú quieres proteger a tu hija no haces lo que estás haciendo. Entonces, lo de la protección lo pongo en duda. Y, por otro lado, pido a los responsables del documental que lo emitáis de manera íntegra porque yo quiero escuchar la historia completa”, dijo la hija de Antonio David Flores. “Sé muy bien lo que viví en esa casa», dijo sobre el altercado que narró su progenitora el pasado miércoles.

También, en aquella reaparición televisiva, la nieta de Rocío Jurado lanzó un contundente mensaje a Rociíto. «Lo que no entiendo es que no se ponga en contacto con mi hermano ¿Ni una llamada en 7 años ni preocuparse por su estado de salud? Todo esto me parece cuestionable», comentó indignada la joven.