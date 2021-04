Rocío Carrasco relató en el octavo episodio del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, cómo cuidaban Antonio David Flores y Olga Moreno a Rocío y David Flores cuando estos pasaban los quince días correspondientes con ellos. Según ella, Olga trataba bien a sus hijos, pero no opinaba lo mismo en lo que a su cuidado personal se refiere, explicando que cada vez que regresaban a su domicilio después de estar dos semanas con su padre, ambos llegaban con la cabeza llena de piojos.

«Me he dedicado seis años de mi vida a cazar piojos. Eso no era quitar piojos: era cazar», comenzaba diciendo. «De mi casa se iban los niños como dos pinceles, y cuando volvían a los 15 días tenía que irme de caza otra vez». Su relato continuaba explicando cómo eran sus visitas a la farmacia, las primeras veces «con vergüenza», después y tras acudir con frecuencia «era como si fuera mi casa». En ese momento ya no reparaba en que la vieran y la reconocieran comprando productos fungicidas, confirmando además que en su casa tenía un auténtico arsenal de botes para la prevención, el cuidado y la eliminación de los piojos.

Incluso desveló que, durante un ingreso de su hijo en un hospital de Málaga debido a una neumonía, también sucedió un episodio de pediculosis, que ella misma le comentó a Olga. Y aunque ella lo negaba, Rocío le mostró la almohada por la que veía tres piojos: «Tuvimos que hacer una ‘operación caza’ de toda la familia en la habitación de un hospital».

Corría el año 2010 cuando sucedió esto y nueve años después Antonio David Flores y los ‘huéspedes’, como así los llamó Rocío Carrasco, volvieron a compartir espacio. Fueron los espectadores de la docuserie los que, nada más escuchar a la hija de Rocío Jurado, rescataron en redes sociales el ‘momento piojo’, durante la participación del ex guardia civil en ‘Gran Hermano VIP 7’.

Por primera vez en casi 20 años de historia del reality sus concursantes vivían un grave caso de pediculosis. Antonio David se encontraba en la cada de Guadalix de la Sierra junto a Mila Ximénez, Kiko Jiménez, Estela Grande y Alba Carrillo. Fue precisamente la modelo quien dio la voz de alarma al descubrir que tenía piojos en un momento álgido de la convivencia. «¡Y tengo piojos!», exclamaba gritando. «Esto puede conmigo, esto no es una cosa de que metan a tu ex», apuntaba luego entre risas.

La propia Lara Álvarez, encargada de presentar ‘GH VIP: Última hora’, confirmaba después lo sucedido. «Lo de los piojos va en serio», confirmaba aclarando que todo se había solucionado porque, tal y como ella explicó, «les hemos despiojado a todos».

Así fue cómo se pudo ver a los concursantes aplicándose la loción antiparasitaria y esperando el tiempo recomendado con un gorro de plástico en la cabeza. Unas imágenes que no se han borrado de la retina de los seguidores del concurso, y que rescataron tras escuchar a Rocío Carrasco.