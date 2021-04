Rocío Carrasco, las llamadas de su hija y Olga Moreno

Tras desvelar Rocío Flores que había llamado por teléfono en varias ocasiones a su madre, no entendía que ninguna hubiera sido cuando supo que intentó acabar con todo, con esa vida que ya no quería y terminó en urgencias de un hospital por una sobre ingesta de pastillas. Ella misma desveló el pasado 16 de abril en «El Programa de Ana Rosa» que había intentado hablar con su madre en 2 ocasiones: 2 veces el día anterior (15 de abril) y el 3 de diciembre. En ninguna de las 3 llamadas obtuvo respuesta. Rocío Carrasco confirmaba en su entrevista en directo de este miércoles noche las 3 llamadas y una más que le llegó el sábado 17 de abril. Carrasco reconoció sin dudar que su teléfono móvil ha sonado en esas 4 ocasiones desde que no se hablan, hace ya nueve años, que se trataba de su hija. No esquivó la verdad. Sí, la ha llamado, pero también asegura no estar preparada para hablar con ella. Aún no. Necesita tiempo, según explica y es una decisión que toma de acuerdo con los terapeutas que la tratan. Lleva en tratamiento diez años.

Tras escuchar a ambas, no podía dejar de pensar. Algo no encajaba: esas llamadas que la hija revela como prueba de que ha intentado, sin éxito, contactar con ella, las fechas, un mes de diciembre y abril de este año… ¿No la llamó al saber que su madre ingresó tras una sobre ingesta de pastillas? ¿Y cuando se emitió el episodio cero de la serie documental “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” en el que la propia Carrasco lo cuenta y explica su angustia y desesperación? Entiendo que cuando la joven asegura en público que ha llamado a su madre y pone fecha, no se deja ninguna atrás: diciembre y abril. Su madre confirmó que así fue.

No añadiría nada más a no ser por una información que posteriormente se añadía y que apuntaba que la niña, Rocío Flores, llamó a su madre en cuanto se enteró del intento autolítico, nada más salir su padre, Antonio David Flores, del concurso reality Gran Hermano VIP el 28 de noviembre de 2019. De haber sido así, sería lógico y natural. Saber que tu madre ha intentado algo tan terrible, se merece una llamada, preocuparse y mucho más. Hubiera sido una buena noticia para Rocío Carrasco, entiendo; saber que su hija se preocupó. Sin embargo, hasta donde sé y he podido contrastar, la llamada del 3 de diciembre a la que la hija se refiere no fue en 2019, sino en 2020; un año y cuatro meses después del episodio de sobre ingesta e ingreso en urgencias de su madre.

En diciembre de 2019 no hubo ninguna llamada y según este dato, Rocío Flores no habría telefoneado nunca a su madre cuando supo lo que había ocurrido. Si existe alguna evidencia de lo contrario, me gustaría conocerla. Su padre tuvo perfecto conocimiento de los hechos, ya que la solicitud de ampliación de denuncia al juzgado por parte de Carrasco, un mes después del episodio y su petición de reapertura en octubre de ese mismo año, se trasladaron a la otra parte como exige el procedimiento judicial. Para entender que nunca la llamara, solo me queda suponer que Flores no se lo comunicara nada más saberlo. ¿Sería posible? Si se lo comunicó, no entiendo que su reacción no fuera otra que llamarla, o enviar un mensaje escrito, o contactar con alguien de la familia.

La llamada del 3 de diciembre de 2020 a la que se refiere Rocío Flores se sitúa días antes de la citación judicial de Olga Moreno por la querella interpuesta por Rocío Carrasco. Olga, la mujer de su padre, con quien vive desde hace 9 años y a quien adora y ha apoyado reiteradamente en público, se enfrentaba a un procedimiento penal, la citaban y debía declarar. Pretendía hacerlo por videoconferencia. Lo solicitó, pero el juez decidió que fuera en sede judicial. Sería a finales de enero. Rocío Carrasco no respondió. ¿Sería para interceder por Olga? Era su madre quien la llevaba ante un juez por revelación de secretos. La tormenta de nieve Filomena complicó la citación. Finalmente se retrasó al 12 de febrero.

Entiendo que Rocío Flores esté sobrepasada con la emisión de “Rocío. Contar a verdad para seguir viva”, que, como dice ella misma, esté “destrozada”. Qué tragedia le ha tocado vivir. Qué duro todo lo que está narrando su madre.