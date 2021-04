Rocío Flores pide que se emitan los 11 minutos censurados del documental de su madre: «No tengo miedo»

Rocío Flores vuelve a tomar la palabra. Como ya sucediese anteriormente, la hija de Rocío Carrasco ha utilizado ‘El Programa de Ana Rosa’ para hablar abiertamente del documental de su madre. La joven ha comentado la actualidad de ‘Supervivientes’, pero tal y como hiciera hace unos días, ha querido dirigirse a la cámara al finalizar su participación. La nieta de Rocío Jurado ha dejado un contundente mensaje tras conocer que su madre ha eliminado 11 minutos y 38 segundos del episodio 8, ‘Miedo’, donde Carrasco relata la agresión que sufrió por parte de su hija y que desembocó en su marcha definitiva de casa.

Con la claridad que la caracteriza, Rocío Flores ha dudado que el objetivo de su progenitora sea protegerla: «Se ha dicho que se eliminan 11 minutos para protegerme. Cuando tú quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de tu hija, así que lo de la protección lo pongo en duda». Rocío ha pedido expresamente «desde aquí a los responsables del documental, que emitáis el capitulo entero porque quiero saber lo que mi madre dice y cómo lo dice».

Rocío Flores: «Primero, cuando tú quieres proteger a tu hija, no haces un episodio hablando de tu hija, por lo tanto lo de la protección lo pongo en duda. Segundo, yo pido que se emita el episodio completo» #AR28A #yoveosálvame #RocíoVerdad7 pic.twitter.com/mbq4lluOFB — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) April 28, 2021

Seguidamente ha vuelto a mostrarse bastante beligerante respecto a la postura de su madre: «Me parece irónico todo, porque se dice que Rocío Carrasco ha levantado teléfonos para que eso no saliese pero luego se sienta sentencia en mano para hablar de ello». Al mismo tiempo, critica lo que considera una doble moral por parte de su madre: «El equipo médico le recomienda que no hable de ello pero luego se sienta en un plató delante de 4 millones de espectadores. ¿Mi hermano también está en el pack?».

Rocío Flores: «No me llames a mí, llama a tu hijo»

La parte más dura ha llegado cuando Rocío Flores se ha quejado de que su madre no se ponga en contacto con su otro hijo: «Me parece cuestionable que no llame a mi hermano en 7 años pero que se elimine parte de un testimonio que está grabado hace un año (…) no tengo miedo a nada, no tengo nada que ocultar. Tuve miedo por otras circunstancias. Yo sé muy bien lo que he vivido en esta casa y ahí me quedo», ha dicho.

Joaquín Prat le ha preguntado si lo que contó Rocío Carrasco de la agresión es cierto: «De lo que mi madre contó el miércoles pasado del 26 de julio de 2012 es su verdad. Ha sido ella quien ha dado el paso de hablar y explicar todo con la sentencia. Que se emita todo completo porque no tengo miedo. Rocío Flores ha vuelto a dejar claro que está «muy dolida» y que «lo paso mal», pero no cree que tenga que estar «llorando por las esquinas y diciéndoselo a todo el mundo», al mismo tiempo que dice que «soy persona y que no todo vale».

Respecto al primer mensaje que le mandó a su madre para que levantase el teléfono, la hija de Antonio David Flores se ha reafirmado en él pero se ha dirigido a Rocío Carrasco de una manera mucho más contundente: «Hice un llamamiento y lo sigo manteniendo. Ya no me llames a mí, llama a tu hijo si quieres», ha zanjado antes de abandonar el plató.

La situación entre madre e hija es muy difícil. El episodio de esta noche amenaza con ser uno de los más duros del documental. Rocío pide que se emita todo completo y su progenitora que se eliminen esos dichosos 11 minutos. Ahora la pelota está en el tejado de Rocío Carrasco.