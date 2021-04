Rocío Carrasco ha vuelto a pisar los Juzgados de Alcobendas tras la nueva demanda que interpuso Antonio David Flores por el impago de la pensión alimenticia de su hijo David Flores desde hace tres años. La cita judicial de la hija de Rocío Jurado ha tenido lugar una semana después de que su exmarido acudiera a declarar tras denunciarla, por una cantidad que al parecer adeuda y que ascendería a 8.000 euros, según él.

El malagueño iniciaba esta nueva guerra judicial contra Rocío Carrasco pocos días antes del estreno de la docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Su demanda se basa en que su hijo no es económicamente independiente y además residía con él en Málaga, su ex no ha abonado la pensión alimenticia mensual para su hijo David de 200 euros impuesta por el Juzgado,

Rocío Carrasco ha llegado acompañada de su abogado, con paso firme y tranquila a pesar del revuelo mediático que se ha formado. Su comparecencia sucede un día después de que celebrase su 44 cumpleaños y envuelta en la polémica que ha suscitado el estreno de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Desde el día del estreno, el ex guardia civil anunció medidas legales no contra la madre de sus hijos, sino contra «la mente pensante de la docuserie» pero, por el momento, no ha trascendido más información sobre el contenido ni el destinatario de la misma. Todo apunta a que su abogado le ha recomendado llevar todo con absoluto secretismo y de ahí que el padre de Rocío Flores no haya contado más de lo que puede.

De hecho al salir del juzgado hace siete días se limitó a aclarar que no se encuentra bien, «porque cuando se le hace daño a mis hijos es normal. Lo que me provoca todo esto es mucha tristeza y dolor. Que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que le haga daño a mi hija de esa manera tan cruel». Y aprovechó también para hacer una petición a Rocío: «Debería hacerlo conmigo y dejar a su hija a un lado, y hacerme a mí todo el daño que quisiera hacerme. No creo que una madre tenga que señalar a su hija de por vida. También siento mucha pena porque no está disfrutando de ellos. Ha tenido tiempo de sobra para estar con ellos y selo está perdiendo. Eso también me provoca mucha pena».

Estas declaraciones llegaban días antes del estreno del episodio 8. Una entrega durísima en todos los sentidos y que ha vuelto a suscitar la polémica una semana más. Carrasco decidía eliminar 11 minutos de la grabación en la que contaba uno de los violentos episodios vividos con su hija, Rocío Flores, y lo hacía con la intención de protegerla como así se ha dicho.

Rocío Flores, instaba a su madre y a los responsables del documental, así como a los de la cadena, a que emitieran el capítulo completo. No se llevó a cabo, pero Carlota Corredera al comienzo del programa, la invitaba a ver las imágenes eliminadas en la intimidad.