Rocío Carrasco ha vuelto a primera línea mediática. La hija de ‘La más grande’ ha estado en la sombra cerca de 25 años y ha decidido hablar en su propio documental. ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. A sus 44 años ha tomado la determinación de contar la versión de una historia que tiene otro protagonista indiscutible: Antonio David Flores. En la emisión de los primeros episodios, relató cómo fue su romance con el ex guardia civil y contó algunos duros momentos por los que pasó durante su segundo embarazo, entre otras cosas. Declaraciones que han servido para que Mediaset despidiera de manera fulminante al colaborador.

Lo que parecía impensable ha sucedido, Rocío Carrasco ha hablado y ha contado su “verdad” y lo ha hecho abriéndose en canal. También ha explicado cómo se siente tras el distanciamiento con sus hijos, Rocío y David Flores. Sin embargo, lo más llamativo d su reaparición televisiva ha sido el testimonio sobre cuando se intentó quitar la vida en agosto de 2019. El motivo por el cual, la hija de Rocío Jurado quiso desaparecer, no es otro que el de que su hija fuera a defender a su padre al plató de ‘Gran Hermano VIP’. Situación que no supo canalizar la hija de Pedro Carrasco y por la que casi pierde la vida. “Fidel me encontró, si no llega a ser por él, no estoy hoy aquí”, contó en el primer capítulo.

La docu-serie ha logrado un gran número de reacciones tanto a través de las redes sociales como de los medios de comunicación. De hecho, es la primera vez que se sienta en un plató de televisión tras más de dos décadas en un segundo plano. Rocío Carrasco ha dado un paso al frente para que «se le escuche», aunque también ha revelado que por el momento, no está preparada para hablar con su hija. «No es el momento ni para mí ni para ella. Cuando crea que es la hora hablaremos. Tengo un equipo de psicologos detrás que me han aconsejado que no de un paso en falso. No quiero volver a la casilla de salida», reveló en la histórica entrevista.