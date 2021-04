Rocío Carrasco revelaba en el episodio 7 de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ uno de los puntos más calientes, cómo es la relación con su familia. En ella se encuentra Amador Mohedano. La hija de Rocío Jurado habló con bastante desprecio de su tío al asegurar que «por desgracia es familia mía y de momento no me voy a pronunciar públicamente sobre él». Este paréntesis estaba relacionado con una decisión que tiene tomada y que no es otra que actuar contra él en los tribunales: «Primero quiero pronunciarme por la vía judicial y luego ya lo haré públicamente. Ya lo haré», avisaba.

El aviso de demanda ha llegado a oídos del hermano de ‘la más grande’ por el altavoz habitual, ‘Sálvame’. José Antonio León ha ido a buscarle a la finca de Chipiona (Cádiz) donde vive para trasladarle las palabras de su sobrina. ¿Cuál ha sido su respuesta?

Amador Mohedano se ha mostrado bravo, con mucha seguridad y sin ningún temor a la demanda de su sobrina. Dice no tener «ningún miedo a la demanda de mi sobrina. Está en su derecho. A ver qué denuncia y qué reacción tomo yo luego. Yo sí tomo la verdad y en mi familia estamos todos de acuerdo».

Amador Mohedano, sin noticias de malos tratos

Quizá sus declaraciones más sorprendentes han tenido lugar al asegurar que no tenía ninguna constancia del supuesto maltrato que Antonio David Flores cometía contra su sobrina y que ella misma denuncia en su documental: «Nunca me he enterado de nada de malos tratos de Antonio David. El tema de los malos tratos os juro que no sabía eso, ni mi entorno más cercano, ni mis hermanas… Si yo sé eso me voy a buscarla y me la traigo», dice Amador.

El tío de Rocío se queja de que ésta no les hable y exculpa a Antonio David de ello:» Yo he estado en guerra con él durante 25 años… Hace un par de años he vuelto saludarlo. ¿Si ella hace años que no nos habla a qué viene que no nos habla por la amistad de Antonio David. No es cierto que no nos hable porque Antonio David sea amigo nuestro», explica.

Mohedano deja una reflexión: «Ahora de ver lo que está documentado me quedo muerto, me quedo helado, igual que toda España. Os prometo que no sabíamos nada. ¿Cómo no llama a la familia pidiendo auxilio?». No obstante, considera que el relato de Rocío Carrasco nace de la ojeriza que tiene al padre de sus hijos: «Soy el primero que da la sangre al que le haga falta, pero todo ese enredamiento lo que noto es que tiene una inquina muy grande contra Antonio David», explica el hermano de Rocío Jurado.

Amador Mohedano cerró su intervención en ‘Sálvame’ avisando de que él también tenía marcada una hoja de ruta para actuar en consecuencia: Voy a esperar a que termine todo esto, la docuserie. Estoy haciendo un guion apuntándome cosas porque si tengo que hablar, hablaré. Y si tengo que documentar algún dato, lo documentaré». Por último, dejó un titular polémico al asegurar que «en Telecinco tienen canonizada a Rocío Carrasco».