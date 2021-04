Rocío Carrasco hace un anuncio en directo | Documental ‘Rocío: contar la verdad para estar viva’ en Telecinco, online

22:36 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Rocío describe el convenio como “muy público y cuestionado”.

22:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Cuenta que habló con Javier Sardá para decir que todo lo que decía su ex era mentira, desvelando la existencia del convenio. El presentador consiguió que Antonio David firmara el convenio. “Me dijo ‘que no había preocupación, que de ahí salía con el convenio firmado’. Y así fue”.

22:34‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Sin embargo, el documento se quedó seis meses en la mesa de su abogado sin firmar. Medio año en el que Antonio David continuaba en televisión diciendo “que yo no le dejo ver y que soy una malísima madre”.

22:32‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | A pesar de tener la custodia, intentó hacer un convenio regulador para que Rocío y David vivieran quince días con cada uno de ellos. Una propuesta que a Fidel le pareció perfecto, pues así todo podría parar al conseguir el exguardia civil su objetivo: estar con sus hijos.

22:31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Deja claro Rocío que en cierto momento de flaqueza se planteó darle los niños por completo a Antonio David para que dejara de hacer daño a sus hijos y a la familia. Fue algo que le duró horas. Asegura que se ha encargado de que los hijos quisieran estar con su padre.

22: 31 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Cuenta Rocío Carrasco que el ver a su expareja en televisión hablando sobre sus hijos, que no le dejaban estar con ellos y que era el mejor padre, unido a lo que les estaba haciendo a los niños, le llevó a pensar que quizás “si yo accedía de alguna manera y contribuía a que estuviera más tiempo con los niños, a que eso cesara y que a mí en cierta forma me iba a dejar en paz porque habría conseguido lo que quería”.

22: 28 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | “No es un interesado, lo dio todo y se metió en una historia de la que sale perjudicado sin pedir nada a cambio”, dice sobre su marido.

22: 27 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Tras escuchar programas del pasado en los que se habla mal de su marido, sobre el que dicen que “no ha trabajado en su vida” o que “no paga ni los cafés”, Rocío dice que “no interesaba que estuviera a mi lado, tenían que desprestígialo y humillarlo. De todas formas me parece una auténtica vergüenza, me da asco que la gente tenga esa facilidad para vomitar cosas que son humillantes y que dejan en mal lugar a alguien que no les ha hecho nunca nada”, dice.

22: 23 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Tras la emoción, Rocío se ríe al escuchar a su madre hablar sobre una de las reuniones familiares, en la que Jurado se encontraba Fidel Albiac. “Fidel se gana a mi madre en el punto de que ella le conoce. Por eso he dicho que pese a todo lo que se ha dicho y todo lo que se han encargado de decir y de ‘mierdar’… La relación que ellos dos tenían la sabían ella, la sabe él y la se yo».

22: 23 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | Sin poder contener las lágrimas, dice que esa canción “me lleva a ella (a su madre), a esa eterna madrugada”, refiriéndose al día en el que falleció su madre.

22: 22 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’ | El documental comienza con el nacimiento de la propia Rocío, que se emociona al ver algunos vídeos de su infancia junto a sus padres, Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Mientras suena la canción ‘Algo se me fue contigo’, se escucha a Rocío suspirar emocionada al poder verse de niña.

22:21 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Tras afirmar que el próximo miércoles estará en directo, Rocío Carrasco agradece a Carlota Corredera sus palabras.

22:19 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| «Estoy bien. Primero quería reiterarme en el mensaje que os mande el otro día, en las gracias. Gracias con letras mayúsculas. Y segundo quería contaros algo, ¿te parece? Sé que durante las emisiones de estas semanas de la serie documental ha sido muchísima la información que todos habéis tenido que digerir y que ver y que asimilar. No es fácil contar una vida de 20 años en unas pocas semanas. Creo que llegados a este punto, que estamos en el ecuador de la serie documental, de esta historia que es mi vida, creo que es el momento de hacer un parón en la emisión de la serie documental y usar ese parón para poder resolver, aclarar puntos, para poder explicar algunas cosas que yo supongo que vosotros y las personas que están en casa se hayan preguntado y hayan dicho ¿esto por qué? Creo que ha llegado ese momento de hacer ese parón. Me gustaría el miércoles que viene estar con vosotros en directo para hacer precisamente eso», ha dicho.

22:18 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Rocío Carrasco llama en directo al programa para hacer un anuncio.

22:14 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Comienza el episodio número 7, titulado ‘Algo se me fue contigo’.

22:12 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Muestra un comunicado del Hospital HM Puerta del Sur en el que se confirman los ingresos de Rocío Carrasco.

22:10 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Desvela el contenido exacto del informe en el que se especifican los medicamentos que se tomó Rocío Carrasco el día que intentó suicidarse. Una treintena de pastillas que, mezcladas, «pueden ser letal». Critica que se abra un debate sobre la cantidad de pastillas necesarias para quitarse la vida.

22:07 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Muestra los informes del hospital HM Sanchinarro que confirmar el intento auto lítico de Rocío Carrasco, además como el intento de alta en el que también se especifica la sobre ingesta medicamentosa. «Dos documentos oficiales en los que sí esta escrito hasta tres veces que Rocío Carrasco se intentó quitar la vida», dice.

22:06 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Carlota Corredera lee un comunicado por parte del equipo sobre la verdad del testimonio de Rocío Carrasco, centrándose en la veracidad de las pruebas presentadas. «No se puede negar lo que hay escrito en esos informes».

22:05 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| Comienza el 7º capítulo del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

22:04 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA’| En esta nueva emisión del documental sobre su vida, Rocío Carrasco repasa los eventos transcurridos entre los años 2003 y 2006, cuando su madre, Rocío Jurado, enfermó.

Rocío Carrasco regresada este miércoles 14 de abril a Telecinco para mostrar una nueva faceta de su vida privada con la emisión del capítulo número 7 de su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En esta ocasión, la exmujer de Antonio David Flores centra su relato entre los años 2003 y 2006, cuando tuvo lugar una de las épocas más complicadas de su vida, la enfermedad de su madre, Rocío Jurado, y los tratamientos a los que se sometió durante años. «Todo el mundo lloraba a la artista, pero yo lloraba a mi madre», se escucha decir a Rocío en una de las previas que se han emitido, desvelado que este nuevo capítulo de la docu-serie estará cargado de emociones.

Además, hablará sobre la celebración de la gala ‘Rocío… siempre’, en la que ‘La más grande’ regresó a los escenarios tras dos años de ausencia, rodeada de otros gran nombres como Raphael, David Bisbal, Mónica Naranjo o Chayane, entre otros. Un programa muy especial ya que fue una de las últimas veces en las que Rocío cantó para el mundo, pues fallecía apenas seis meses después. Por otro lado, Rocío Carrasco recordará algunos episodios en los que compartirá protagonismo con sus hijos, Rocío Flores y David Flores, y su hermana Gloria Camila, a quienes no ve desde hace años.