Rocío Flores y Gloria Camila siempre han presumido de su excelente relación, lo que para muchos era un ‘zasca’ a Rocío Carrasco, tras conocer que su relación con su hija y su sobrina es totalmente nula. Aún se espera que explique, en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, los motivos por los que no mantiene contacto ni con una ni con otra. Pero mientras llega ese momento, las dos jóvenes se han convertido en un apoyo mutuo una vez más. No es la primera vez. El fallecimiento de Rocío Jurado cuando ambas eran dos niñas y todo lo que ocurrió después no hizo más que unirlas, aún cuando la distancia física entre ellas las separaba.

Antes de la emisión de los episodios 4 y 5, Rocío Flores se trasladaba a Madrid por motivos laborales. Pero su estancia se alargaba varios días más, durante los que, además de instalarse en el domicilio de su tía Gloria Camila, también se dejaba ver compartiendo almuerzo junto a José Ortega Cano, Ana María Aldón y el hijo de ambos. Una reunión familiar que terminaba con un cariñoso abrazo entre el torero y la hija de Antonio David Flores, que ha vuelto a tomarse como una ‘respuesta’ a todo lo que está contando su progenitora.

La escasa diferencia de edad entre ellas -tan solo se llevan nueve meses-, las ha hecho crecer juntas. De hecho, cuando Rocío Jurado y José Ortega Cano presentaron a la prensa a sus dos hijos adoptivos, Rocío Flores también estuvo presente formando parte de la instantánea familiar. La artista era el nexo de unión de toda la familia, pero de las dos pequeñas especialmente. Pasaban mucho tiempo juntas y la intérprete de ‘Como una ola’ incluso llegaba a vestirlas igual. Era feliz y las dos niñas forjaron una unión indestructible hasta el punto de que no solo comparten su gusto por la moda, también tatuajes y por supuesto, confidencias.

En el episodio cuatro, Rocío Carrasco contaba que, para que su madre y Ortega Cano pudieran adoptar a sus hermanos, ella fue la responsable de firmar que, en caso de ocurrirles algo, se convertiría en la tutora legal de José Fernando y Gloria Camila. Pero tuvieron que pasar varios años, entre ellos la muerte de la cantante y el accidente del torero en el que falleció otro conductor, para que Gloria desvelara que llevaba tres años sin tener relación con su hermana mayor.

Y lo hizo en una de las visitas a su padre a la cárcel. Un momento de auténtica soledad para ella, donde tuvo el apoyo incondicional de sus tíos, de Ana María y de Rocío Flores. Ni rastro de Rocío Carrasco, a pesar del compromiso adquirido para la adopción de sus hermanos. Una de sus últimas fotos juntas fue durante un homenaje a la artista a los pocos meses de su muerte, momento en el que se vio el especial cariño que la hija mayor de ‘la Más Grande’ le profesaba a la pequeña de la casa.

Rocío Flores cogió el testigo de su madre en cuanto a continuar la relación con José Fernando y Gloria Camila. De hecho, aunque siempre se había mantenido alejada del foco mediático, la hija mayor de Antonio David apareció por primera vez en un plató de televisión, para recibir a su tía cuando esta regresó de Honduras, al finalizar su participación en ‘Supervivientes’ en el año 2017. La sorpresa fue mayúscula no solo para el público en general, sino para la propia concursante que se fundió en un tierno abrazo con ella nada más verla en el plató.

Lo mismo ocurrió hace un año cuando fue Rocío Flores la que dio el salto del helicóptero, convertida en el fichaje estrella del reality de supervivencia. Su estancia en la isla estuvo marcada por sus rifirrafes con Ana María Aldón, provocando las críticas de la propia Gloria Camila que no entendía la actitud de la mujer de su padre con su sobrina. Quedaba claro, nada ni nadie, romperá esta relación entre ellas que va más allá de lo meramente familiar.