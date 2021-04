El documental de Rocío Carrasco de Telecinco, en directo

22:56 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío sobre la reacción de Antonio David ante este hecho: «A la mañana siguiente comienzan a llamar al telefonillo sin parar, era él. Ocurre algo, yo estoy en el segundo peldaño de las escaleras y había una estatua y me pega un empujón me di con la escultura y la mano se llegó a romper».



22:54 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío narra cómo fueron los primeros instantes después de anunciar el divorcio. «José Parra era amigo de la pandilla de Chipiona y me llamó y dijo que venía a Madrid y le dije que viniera a casa. Vinieron más amigos y tomamos unos refrescos, cenamos y vimos unas películas. Cuando llegó la noche José se fue a casa de Silvia -una amiga-, serían las dos de la mañana. No sé quién, avisa a esta persona y se le dice que hay una persona en mi casa.



22:53 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío sobre la decisión del divorcio. «Yo no quería malos entendidos y quería que mis hijos estuvieran bien en todo momento».



22:51 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío sobre la reacción de los padres de Antonio David Flores: «Me dijo lo mismo que esta persona, que me había cansado de él. Su hermana tuvo más que palabras».



22:50 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rociíto cuenta la reacción de sus padres al divorcio: «Mis padres sme cogió y me dijo ‘Hadlo, pero no lo hagas ahora. Déjale que se le pase porque te va hacer la vida imposible. Hadlo más adelante’, pero yo le dije que lo quería hacer cuanto antes».



22:49 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío cuenta a sus padres que se separa: «Mis padres se soprendieron cuando les conté que me separaba. En el momento en el que lo cuento esta persona se pone a llorar desconsoladamente y dice ‘¡Ves no me quiere! ¡Se ha aburrido de mí!’ Mi madre se ablandó al ver la situación y me dijo que qué había pasado»

22:48 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío aclara su divorcio: «Yo quería ir a Málaga a contar a sus padres el motivo de la ruptua, pero él no quería. De hecho, no estuvo presente».



22:48 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío sobre el fin de ese verano. «Habló con mi madre y mi padre y les cuento lo que quiero hacer -sobre el divorcio-. También tenía que contárselo a sus padres y esta persona me dijo que no quería ir a contarlo».



22:47 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío sobre la situación de la separación de Antonio David Flores. «En esa casa estaban mis tíos y nadie sabía que había venido. Yo tenía que fingir».



22:46 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío desmiente a Antonio David. «Vino a darme una sorpresa cuando estaba con mis amigos y Fidel. Le dije que qué estaba haciendo ahí. Esa noche salí con esa persona y a la mañana siguiente se marchó».



22:45 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|Rocío sobre Fidel «Me volvía loca, pero era consciente de que estaba saliendo con una persona y yo no iba a hacer lo que me habían hecho».



22:44 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Rocío habla sobre el episodio en el que conoció a Fidel. «Ese verano aparece Fidel y yo estaba sentada en una butaca comiendo pipas viendo pasar a la gente. De repente, veo que va pasando por la calle una amiga de mis primas y las saludo. Ahí me presentó a Fidel. De repente, no sabía donde meterme. Fue un impacto».

22:42 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| «No le he sido infiel a Antonio David Flores. Jamás en la vida, pero debería haberlo hecho», ha explicado Rociíto.



22:39 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA|»Antonio se pone en contacto con un paparrazi apodado ‘El Calvo’ para que me siguiera por si podían conseguir una fotografía con un chico. Yo seguía con mi trabajo en la inmobiliaria. En una ocasión tuve que ir a Galicia y esta persona -Antonio David- decía que iba a Chipiona a ver los niños. En la presentación hay una fiesta y salen unas imágenes y venden una imágen en la que ‘Rocío de fiestea y Antonio David, el mejor padre’», ha contado Rocío nada más empezar el documental.



22:37 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| El documental empieza en 1999 cuando Rocío Carrasco decide separarse de Antonio David Flores.



22:35 ‘ROCÍO: CONTAR LA VERDAD PARA SEGUIR VIVA| Comienza el episodio número 4, ‘Muera el amor’.



En la nueva entrega del documental de la hija de Rocío Jurado se tratarán temas como el final de su divorcio con Antonio David Flores, así como la adopción de sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando.

