Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan: el impresionante anillo de compromiso

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo… ¡se casan! Es la noticia bomba del día y que nos ha sorprendido a todos durante la tarde de este 11 de agosto. Ha sido la propia influencer la que ha confirmado que, después de casi 10 años de relación y cinco hijos en común, por fin pasarán por el altar. Además, lo ha hecho subiendo la imagen del espectacular anillo de pedida a sus redes sociales, donde cuenta con más de 60 millones de seguidores. En la instantánea vemos las manos de la pareja unidas, mientras ella luce un gigantesco diamante en su dedo anular, símbolo de esta unión.

«Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», compartía en su Instagram hace escasos minutos, y donde cuenta ya con más de un millón de «me gusta». Enseguida, una gran cantidad de mensajes y comentarios felicitándoles han comenzado a inundar la publicación de Georgina, en la que también aparece etiquetado su futuro marido. Ahora, queda por ver si la influencer nos sube más detalles de la pedida o de la reacción que han tenido sus niños ante la feliz noticia. De lo que no cabe duda, es de que Alana Martina, Eva, Mateo, Bella Esmeralda y Cristiano Jr. vivirán con una inmensa emoción ese momento, que tanto tiempo lleva esperando la de Jaca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio)

De lo que no cabe duda, es de que estamos ante el que será uno de los grandes bodorrios de la última década. Y a pesar de que ya habían formado una preciosa familia, parece que Ronaldo por fin se ha animado a dar el gran paso de unir sus vidas en matrimonio. Ya hace un tiempo, Rodríguez dejaba entrever el posible motivo por el que el futbolista todavía no hincaba rodilla. Un tema que sacaba a relucir en su documental, Yo soy Georgina, y en medio de muchas especulaciones al respecto.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo paseando. (Foto: Gtres)

Un anillo que se ha hecho de esperar

Pese a que no habían formalizado su relación, Cristiano siempre se había referido a Georgina como «su mujer», por lo que esta pedida tampoco nos toma por sorpresa. Sin embargo, muchos se preguntaban qué era lo que impedía al astro del fútbol llevarla hasta el altar. Pues bien, según confesaba la propia influencer a sus amigos, esa decisión dependía totalmente de su chico, quien esperaba encontrar el momento adecuado. «¡Ojalá! No depende de mí», se sinceraba con ellos cuando le preguntaban por el tema. «Siempre bromean sobre la boda. ¿Cuándo es la boda?. Desde que salió la canción de Jennifer López, El Anillo, empezaron a cantármela. Y bueno, esto no es asunto mío», se limitaba a responder en una posterior entrevista.

Mientras que, por su parte, Ronaldo aseguraba que le faltaba un «clic». «Como todo en nuestra vida, y ella sabe de qué hablo». Pues bien, parece que ese momento por fin ha llegado.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo juntos en un evento formal. (Foto: Redes Sociales)

La pareja no se ha tomado ninguna prisa, pero ahora que ya se han comprometido oficialmente, queda claro que la emoción debe ser mayúscula, sobre todo dentro del selecto grupo de amigas de Rodríguez.