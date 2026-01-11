La pesadilla de la hermana de Plex, víctima del hate: "Fue a raíz de que mi hermano se fuera de casa"

La popularidad de Plex ha subido como la espuma en los últimos cinco años, desde que comenzara su andadura como streamer de viajes. Sin embargo, a raíz del comienzo y la confirmación de su relación sentimental con la cantante Aitana Ocaña, la vida del youtuber ha logrado un extra de interés tanto para sus fans como para los de la artista catalana, quienes ya le consideran parte de la familia.

La última persona del clan del creador de contenido que ha dado un paso al frente es su hermana Ana, conocida por la generación Z como Anix. La joven, que ya se mueve como pez en el agua en las alfombras rojas españolas, ha hablado sin tapujos sobre las inseguridades que marcaron su vida. A pesar de su juventud, ya sabe lo que es sufrir los arrebatos de los haters en las redes sociales y así lo ha confesado sin tapujos durante su aparición en la alfombra roja de los Premios Army 2026 celebrados en Madrid, haciendo balance de su último año : «Este año ha sido un año de altibajos y autoestima baja porque no me sentía bien físicamente», aseguraba la creadora de contenido.

El hate tras el éxito de su hermano

La hermana de Plex dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)

Si miedo al que dirán y recuperada de estos doce meses de incertidumbre para ella, Aniplex se sinceraba frente a los medios de comunicación después de haber valorado con gran valentía la posibilidad de abandonar las redes sociales: «Tuve una época de mucho hate. La gente de mi pueblo me criticaba muchísimo y de ahí salieron todos mis complejos e inseguridades. Y dejé las redes totalmente», detalla.

Según relataba la joven en la previa a la gala, todo comenzó a raíz de la marcha de su hermano: «Todo empezó a raíz de que mi hermano se fue de casa. En el instituto se reían de mí por cosas de mi hermano, como lo de la capibara con Frank de la jungla». Una oleada de odio que ha llegado a hacer mella en la joven de una manera fundamental en su despegue como influencer a la sombra de Plex .

El amor de YosoyAnix por Aitana

Aitana Ocaña posando. (Foto: Gtres)

Durante su peor año, Ana no ha estado sola. La influencer ha contado con el apoyo incondicional de sus seres queridos, en especial su familia. De entre ellos ha destacado el soporte de Aitana, la artista española y su cuñada. Ella misma revelaba frente a los reporteros de qué manera ha contribuido a su bienestar durante los momentos más duros de su andadura. «Aitana es la más guapa y la mejor. Se preocupa muchísimo por mí y me escribe mucho a mí y a mis padres», explicaba.

Esta no es la primera vez que conocemos la forma en la que Aitana se vuelca con Anix a nivel personal, el pasado mes de junio, la catalana reposteó un video de su cuñada bailando uno de sus temas con un top azul (color insignia de Ocaña en su último trabajo). Sin duda un espaldarazo, más allá del que ya le dio su hermano, de una de las artistas más internacionales de nuestro país para una joven que se abre paso en el mundo de la influencia 2.0.