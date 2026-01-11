Los mejores y peores looks de la alfombra roja de los Premios Army: escotes, pijamas y pasamontañas

Los Premios Army han reunido en la capital de España a los rostros más populares del universo televisivo y parte del mundo en streaming. Más allá del motivo que ha llevado a la elección del casting, en el que se ha mezclado a la bella periodista de Antena 3 Noor Ben Yessef con Kiko Rivera, el código de vestimenta del evento ha unido la elegancia del negro con la interpretación pijamera del traje de noche llevado al extremo en un crisol inexplicable de perchas VIP. Sin embargo, como en toda alfombra roja que se preste, es tarea obligada desgranar lo mejor y lo peor de la noche en clave de estilo ya que la elegancia ha hecho presencia en el acto, aunque ha sido con cuentagotas.

Las mejor vestidas

Maica Benedicto posando. (Foto: Gtres)

Entre los aciertos de la velada destacan los estilismos Maica Benedicto de Gran Hermano 20 que escogió para brillar en la alfombra roja un vestido negro silueta sirena, drapeado al lateral y escote corazón con detalles de brazaletes de flores a tono en el brazo a modo de manga. Junto a ella, con un toque sexy, destaca el atuendo de Marieta, prometida de Suso. Su diseño negro cut out de top bandeau y manga asimétrica con detalle choquer al cuello, complementado un look beauty marcado por la sencillez convirtieron a la joven en una de las mejor vestidas de la alfombra roja.

Jessica Bueno en los Army Awards. (Foto: Gtres)

No por elegante, sino por trendy, entre las más aplaudidas por la prensa destacaron Jessica Bueno y la periodista Noor Ben Yessef, ambas con look mini y en el caso de la ex de Kiko Rivera, con una americana de cuero combinada con la corbata a tono, se llevaron la palma de los atrevimientos que se llevaron nota. Tras ellas, un comedido etcétera de mujeres como María Aguilar, Rocío Flores con falda en transparencias o Marina Rivers con un sencillo vestido de tirantes, convertidas en el sí del nutrido photocall.

Rocío Flores posando. (Foto: Gtres)

Los horrores de la noche

Mar Lucas posando. (Foto: Gtres)

Y tras los aciertos, los desatinos de la noche encabezados por el chándal rosa de Mar Lucas quien quizás intentó pasar desapercibida poniéndose unas gafas XL al ver al resto de invitados. Tras ella hemos incluido en este apartado a Lucía de la puerta quien, a pesar de que consiguió despuntar con su aire futurista, no llegó a convencer con su cazadora con aire de armadura al más puro estilo Mandalorian.

Javi Hoyos posando. (Foto: Gtres)

Tampoco lograron el aplauso ni Salma De Diego, por eso de que el menos no siempre es más, ni María Cruz con su chándal de agujeros con hebilla. Qué decir del estilismo blanco nuclear de Metrika dejando a la vista los tatuajes de sus piernas y su piel a tono con el abrigo de pelo o el pasamontañas de Ceciarmy como acompañante de Santiago Segura o la trenza verde de Javi de Hoyos… Todos ellos metidos dentro del saco de los horrores en el que los pijamas con temática navideña y de unicornios de Zaira de la Morena y sus secuaces se llevaron, sin duda, la palma de los peor vestidos.