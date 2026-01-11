Sara Carbonero e Isabel Jiménez demuestran que su unión va más allá de una inquebrantable amistad, e incluso de la faceta profesional que comparten al frente de la marca Slow Love. Una marca sostenible que fundaron en 2015 y que diez años después sigue cosechando éxitos. Y es que uno de los puntos de conexión más especiales que comparten es que ambas son madres de dos niños. Carbonero, de Martín y Lucas, -de 11 y 9 años respectivamente-, y fruto de su relación con Iker Casillas. Mientras que, por su parte, Isabel tiene dos niños llamados Hugo y Daniel, -de 6 y 4 años-, junto a su exmarido, Álex Cruz, del que precisamente se ha separado este año.

Además, da la casualidad de que los pequeños Martín y Daniel cumplen años el mismo día, nada menos que el próximo 3 de enero. Un día en el que las dos amigas pueden celebrar por todo lo alto este vínculo tan especial que seguramente habrán sabido inculcar a sus hijos. Pero, ¿cómo se ha forjado esta amistad tan especial?

Sara Carbonero e Isabel Jiménez durante un evento de ‘Slow Love’. (Foto: Gtres)

Los caminos de ambas periodistas se cruzaban por primera vez en 2008 en los pasillos de Telecinco, donde Jiménez presentaba los Informativos. Sin embargo, lejos de lo que cabría esperar, este no fue muy agradable que digamos. Así lo recordaba la propia Isabel durante su paso por el programa Martínez y Hermanos. Y es que, según explicaba la presentadora, su primera impresión de Carbonero no fue la mejor.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez durante un evento. (Foto: Gtres)

Así nació la amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez

«Yo estaba lista para el Informativo y llega Sara Carbonero, a quien todos conocían. Se sienta, me mira y solo dice «Hola», contó entre risas. Sin embargo, Sara aseguraba que su actitud vino a raíz de lo mucho que le imponía la presencia de Isabel. «Me impuso mucho sentarme a su lado», reconocía.

Finalmente, una breve conversación en la sala de maquillaje fue más que suficiente para que rompiesen el hielo. «Desde ese día no nos hemos separado», desvelaba Sara. Lo que definió como un verdadero «flechazo», que sellaba para siempre una amistad inquebrantable. «Supe que sería mi amiga desde el primer momento», apuntaba Carbonero. Y no se equivocaba, puesto que a lo largo de los años la periodista la ha acompañado en algunos de los peores momentos de su vida. Por ejemplo, durante su mediática separación con Casillas y también el durísimo diagnostico de cáncer al que se enfrentó en 2019.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Es más, ha habido ocasiones en las que Isabel no ha podido contener la emoción al hablar de su amiga, a la que quiere como una «hermana». Así, las dos han estado tanto para bien como para mal.