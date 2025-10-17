Isabel Jiménez recuerda cómo fue acompañar a Sara Carbonero en sus peores momentos: "Era fundamental"

Isabel Jiménez ha sido una de las famosas que no han dudado en trasladarse hasta el Palacio de Santoña de Madrid para asistir a la gala solidaria ELLE x Hope 2025. Se trata de un evento en apoyo a la lucha contra el cáncer que dona todo lo recaudado a la investigación de esta enfermedad. En él, varios rostros conocidos que han pasado por diagnósticos médicos de este calibre suelen ser homenajeados y, en esta ocasión, la presentadora de los Informativos Telecinco no ha podido evitar emocionarse al recordar cómo vivió el diagnóstico por el que atravesó su íntima amiga, Sara Carbonero.

«En los momentos duros, como eran las quimios, yo intentaba que siempre hubiera una anécdota que recordar. Pedíamos comida, poníamos música o de repente otro día me llevaba una radio y la grababa… Intentaba siempre buscarle la manera de asociarlo a un recuerdo bonito», comenzaba a contar.

Isabel Jiménez en la gala solidaria ELLE x Hope 2025. (Foto: Gtres)

Isabel añadía que, después de haber vivido un caso tan cercano como el de Sara, consideraba que «era fundamental» que el paciente se sintiera arropado en esos momentos. «Siempre hay momentos muy duros, en los que te sientes muy débil y en los que necesitas esos apoyos y esos soportes», explicaba, dejando más que claro que ella se posicionó como un férreo apoyo para su amiga durante todo su tratamiento.

Como no podía ser de otra manera, aprovechando su intervención con los medios, los reporteros no quisieron pasar la oportunidad de preguntarle sobre el primer libro que supuestamente está escribiendo Sara Carbonero con tintes autobiográficos. Un supuesto nuevo proyecto que se especula y del que Isabel ha preferido no pronunciarse en exceso, respetando así la privacidad de su amiga. «Lo lleva muy en secreto, no seré yo quien dé pinceladas de ese libro. Pero lleva tiempo trabajando […] y seguro que será muy ella», decía.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en un evento de su marca. (Foto: Gtres)

La enfermedad de Sara Carbonero

Estas declaraciones de Isabel Jiménez llegan tan solo un año después de que Sara Carbonero hablara por primera vez públicamente sobre su enfermedad en la gala mencionada. «El cáncer. Una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad. Me ha costado tiempo aceptar que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica y que conviviré con la incertidumbre, incluso he aprendido a abrazarla», manifestó por aquel entonces, añadiendo lo arropada que siempre se había sentido en esa complicada etapa. Al mismo tiempo, también aprovechó su discurso para dar un paso al frente y reivindicar la necesidad de la investigación en la medicina.

Cabe destacar que la periodista fue diagnosticada de cáncer de ovarios en mayo de 2019, una noticia que le obligó a ser intervenida de urgencia y que supuso un punto de inflexión en su vida.