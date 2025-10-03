Isabel Jiménez confirma el motivo por el que sigue unida a su ex marido: "Hay que ser una familia"

Isabel Jiménez y Álex Cruz decidían tomar caminos separados hace unos meses, tras casi dos décadas juntos y dos hijos en común, los pequeños Hugo y Daniel. Pese a ello, la periodista asegura que la relación que mantienen es muy buena, por lo que seguirán siendo una familia. «Y vamos a actuar como tal», aseguraba en su momento. «Hemos sido un equipo durante 20 años y vamos a seguir siéndolo».

Con motivo del reciente acto de Consentino celebrado en Madrid, Jiménez se ha sincerado con los reporteros respecto a cómo se encuentra y cómo lleva su nueva vida como madre soltera. «Yo estoy bien, todo colocado y la vida sigue», asegura. «Al final por los niños hay que ser una familia. Puede haber buena relación, porque al final la prioridad es verlos a ellos bien. A partir de ahí, lo demás es secundario», señalaba contundente. Y es que la principal prioridad de Jiménez es que los pequeños no sufran y vean a sus padres bien.

Isabel Jiménez posando en el photocall de un evento. (Foto: Gtres)

De hecho, también tomaron la decisión de romper empresarialmente hablando, -la pareja constituía una empresa, Con Alma y Limón S.L, en 2015-. Aunque, poco antes de anunciar su ruptura, se declararon oficialmente como sociedad limitada unipersonal, quedando Isabel Jiménez como la única accionista de la misma. De igual modo, la presentadora se quedaba con la mayor parte de las propiedades que ambos tenían en Almería y Madrid. Unos trámites que llevaron con la máxima discreción posible.

Isabel Jiménez y Álex Cruz posan con su bebé. (Foto: Gtres)

Profesionalmente hablando, a la presentadora de Informativos no puede irle mejor, y es que también ha conseguido un gran éxito gracias a la marca que tiene en común con su gran amiga Sara Carbonero: Slowlove, que precisamente acaba de cumplir 10 años y no deja de darles alegrías, -cerraron el 2024 facturando más de tres millones de euros-.

Según compartía con LOOK en exclusiva hace unos meses, la decisión de emprender junto a su mejor amiga le dio algo de miedo al principio, «porque podía salir muy bien o podía salir muy mal, había cierto riesgo». Aunque, por suerte, las dos se entienden a la perfección y aportan «intuiciones en cosas diferentes, pero nos miramos y nos entendemos. Nos complementamos».

Isabel Jiménez posando en el photocall de un evento. (Foto: Gtres)

«Con la marca nos va muy bien, hicimos diez años en mayo y estamos encantadas con su evolución», confiesa muy orgullosa. Y no solo eso, sino que parece que aspiran a poder vestir a la reina Letizia y a la princesa Leonor. «Me encantaría que doña Letizia y la princesa vistieran de mi marca, es muy versátil para todas las edades», asegura.