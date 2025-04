La importante decisión de Isabel Jiménez tras hacerse pública su separación de Álex Cruz

Álex Cruz e Isabel Jiménez han puesto punto y final a su matrimonio. Después de 16 años de vida en común y dos hijos, la pareja ha decidido tomar caminos separados. El pasado miércoles se anunciaba la noticia de su ruptura, y a día de hoy se ha descubierto que se encuentran inmersos en los trámites pertinentes para formalizar el divorcio. Isabel ha decidido hacerlo todo por la vía legan para pasar página cuanto antes.

En lo personal y en lo profesional, Jiménez y Cruz han llevado a cabo decisiones que aumentan cada vez más su distanciamiento. Estos cambios llegan tras unos meses en los que la pareja se encontraba sumida en una profunda crisis de la que les ha sido imposible recuperarse. Un bache matrimonial que Isabel siempre ha querido mantener en un segundo plano. Pese a que su círculo más cercano ya era consciente del cese de la relación, la periodista ha intentado que esta información no saliera a la esfera pública.

Isabel Jiménez y Álex Cruz durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Tras la publicación de la ruptura en la revista Semana, en la que se asegura que no ha habido terceras personas, varios medios se han hecho eco de la noticia y han aportado diversas informaciones que complementan la exclusiva. Los hay que aseguran que el todavía matrimonio ya no comparte domicilio. Otros confían en que la decisión definitiva no esté tomada. La revista Hola! describe la situación como «dura y compleja». Lo que sí sabemos y hemos podido comprobar es que tanto la periodista como el ingeniero han comenzado a deshacer sus proyectos en común.

En el ámbito empresarial, han modificado la sociedad que los unía. En el año 2015 ambos crearon Alma y Limón S.L. con el fin de gestionar a través de ella la imagen de la periodista en diversas campañas publicitarias. Según datos publicados en el Boletín Oficial del Estado, la sociedad se encuentra registrada como limitada unipersonal desde el pasado 23 de marzo. La única accionista que figura al frente es Isabel Jiménez. Un cambio que hacía presagiar que la relación del matrimonio no atravesaba su mejor momento. Días más tarde se registró el cese de Álex Cruz como apoderado, desvinculándolo por completo de la compañía.

Isabel Jiménez y Álex Cruz posan con su bebé. (Foto: Gtres)

Slow Love sigue adelante. Nació en 2015 y es una línea de moda femenina que Isabel Jiménez lanzó con su íntima amiga Sara Carbonero. Este proyecto empresarial se mantiene al margen de los movimientos de Alma y Limón S.L. Además de su familia, Sara ha sido uno de los pilares fundamentales para Isabel durante este proceso. Carbonero, que vivió una separación cuando rompió con el ex portero del Real Madrid, Iker Casillas, no ha dudado en brindarle a su amiga el apoyo que necesita en estos duros momentos.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero. (Foto: Gtres)

Esta información, adelantada en exclusiva por el periódico El Confidencial, supone el cambio definitivo para Isabel Jiménez y Álex Cruz. Tras estas últimas variaciones en su empresa, ambos ya preparan sus caminos por separado.