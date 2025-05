Isabel Jiménez y Sara Carbonero son mucho más que socias, ex compañeras o «comadres» -como se refieren la una a la otra-. Son almas gemelas. Su primer flechazo fue en los pasillos de Mediaset cuando ambas presentaron hace más de una década los Informativos Telecinco. Su conexión traspasó la pequeña pantalla y lo que comenzó siendo una relación profesional, se ha convertido en un vínculo inquebrantable. Sin embargo, como en todas las familias, siempre hay desacuerdos. Aunque la complicidad, la sinceridad y la honestidad de Isabel con Sara -y viceversa- es el secreto de su duradera amistad, también tienen puntos diferentes de gestionar su exitoso negocio, que se cocinó como un amor lento en una oficina de garaje y que cumple 10 años en la industria de la moda.

Slowlove: el pacto de sangre entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez

En el Teatro Joy Eslava, a 200 metros a pie de la Puerta del Sol, Isabel Jiménez ha celebrado con LOOK los diez años de Slowlove, su marca made in Spain con Sara Carbonero, que cumple diez años en la industria de la moda y cuyo objetivo a corto plazo, según ha desvelado a este medio en exclusiva la periodista, es «hacer una colaboración con Sienna Miller».

Isabel Jiménez en el photocall del décimo aniversario de ‘Slowlove’, su marca con Sara Carbonero. (FOTO: GTRES)

El 8 de mayo del 2025 no solo será un día histórico para el mundo, que ha conocido al nuevo Santo Padre, León XIV. Slowlove cumple su primera década en el mundo de la moda con un resultado lleno de éxitos y ventas. Isabel Jiménez, muy pendiente de la última hora de la presentación del nuevo Papa y con parte de su corazón en su Roma querida, ha mostrado su nostalgia al recordar a aquella comunicadora de 30 años que «empezó su negocio como una start up» junto a su íntima amiga, Sara Carbonero: «Fue una aventura empresarial dura. Me acuerdo como si fuera ayer de la primera oficina, super pequeña, nosotras mandábamos los envíos, tardaron en llegar los muebles y el primer día tuvimos que trabajar en el suelo. Unos comienzos casi de garaje».

Si por algo se caracteriza Jiménez es por su ojo clínico y por estar en el lugar y en el momento oportuno -y no solo como reportera-. Es por ello que en diez años sueña a Slowlove traspasando nuestras fronteras: «Yo creo ahora empieza una etapa muy bonita también y hay una apuesta importante. Vamos a estar en tiendas físicas propias y el camino es ese, la expansión en otros puntos de venta y otros países. Ojalá este en muchos».

Isabel Jiménez y Sara Carbonero celebran el décimo aniversario de ‘Slowlove’. (FOTO: GTRES)

El bohemio estilo de la presentadora de Informativos Telecinco es parte de su ADN y, ahora, sello distintivo de su negocio textil con Sara Carbonero. Con a penas 30 años -hace diez-, cuando se apagaban los focos del plató, las comunicadoras plantearon comenzar una nueva andadura juntas, que ha perdurado -con éxito-, a lo largo del tiempo. Sin embargo, sus vidas no son las mismas. Ni son aquellas niñas que soñaban con crear tan solo una cápsula. Tampoco son los mismos sus estilos: «En estos diez años todas evolucionamos como mujer y nos hemos adaptado al estilo de Slowlove. Hemos creado unas tendencias propias al margen de la tendencia al margen de las tendencias y que es muy identificable, que es algo muy importante en una marca».

En cuanto al valor diferencial de Slowlove con respecto a sus principales competidores, según apunta Jiménez es «la naturalidad con la que se ha formado una familia». Una más que cuida, ya que cuando se quita los stilettos con los que presenta el telediario o cierra el Excel de su ordenador, se vuelca con el trabajo del que más orgullosa se siente: ser madre: «La parte más dura es que cuando comenzó Slowlove no tenía hijos. Echamos muchas horas, fin de semanas, vacaciones… Nos ha pasado todo. Nos han robado en la oficina, hemos pasado crisis… Es un proyecto en el que creo y en cuanto a la maternidad pues ahora estamos arropadas por un equipo mucho más grande. Lo compagino como todas las mujeres, le dedico tiempo a los niños, realizándote como madre y exigiéndome lo imprescindible, porque también tenemos que cuidarnos».

Isabel Jiménez. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, para ella su faceta como empresaria no supone un gran esfuerzo, y es que dicen que cuando trabajas en lo que te gusta, nunca será un trabajo. Si además a esta ecuación añades a tu mejor amiga, el resultado es imposible que no sea un éxito, a pesar de los riesgos -aunque nunca han tenido pensado bajarse del barco-: «Teníamos miedo al principio, porque podía salir muy bien o podía salir muy mal, había cierto riesgo, pero nos entendemos muy bien, las dos tenemos intuiciones en cosas diferentes, pero nos miramos y nos entendemos. Nos complementamos. Cada una sabemos nuestras capacidades. Yo a Sara Carbonero no le voy a pedir explicaciones sobre moda o tendencias. Es verdad que en la parte de la gestión, más de negocio… Ella me deja más tomar decisiones».