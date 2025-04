El original regalo que Isabel Jiménez le hizo a Sara Carbonero al terminar su última quimioterapia

Sara Carbonero ha publicado en su cuenta de Instagram, donde reúne más de tres millones de seguidores, un emotivo post con el que confiesa cómo vivió uno de los momentos que más han marcado su vida: su última quimioterapia. Y es que en 2019 le diagnosticaron cáncer de ovario. Con motivo del apagón que vivió España el pasado 28 de abril, la periodista ha rescatado un regalo que fue de lo más útil durante aquella jornada de incertidumbre que acabó convirtiéndose en histórica, ya que el caos y la desconexión marcaron las horas de aquel día. Por tanto, la radio era la única forma de mantener conexión con el exterior.

La comunicadora ha revelado en el universo 2.0 que su gran amiga Isabel Jiménez le regaló una radio vintage en un momento muy importante. «Os ha gustado mucho esta radio, con casete incluido. Lo que no sabéis es la historia tan bonita que hay detrás. Así fue: En 2019, el día en el que terminé mi durísimo tratamiento, mi amiga/hermana Isabel apareció en el hospital con una caja enorme envuelta en papel de regalo. Era la radio y con ella, tres cintas de casete en las que Isa se había grabado diciéndome un montón de cosas bonitas que, lógicamente me hicieron emocionarme muchísimo. Tardé en escucharlas completas un tiempo, demasiadas emociones. Recuerdo que me dormía con su voz, me daba calma. Pero no sólo eso», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

«Después, me puso “deberes” y la que tenía que grabar otras cintas vírgenes contando mi historia o lo que me apeteciese era yo. Era una manera de mantener la mente ocupada ante lo que venía por delante», ha añadido. Y ahí están. En estos seis años nunca he vuelto a escucharlas. Sé que llegará el día en el que se las pondré a mis hijos y el recuerdo agridulce dará paso a uno de los más bonitos de toda mi vida. Paso a paso. Ayer, cuando la rescaté por el apagón, volví a recordar todo lo que había detrás y sonreí», ha continuado.

En esta conmovedora carta, Sara Carbonero resalta el papel de Jiménez como amiga. «Siempre he dicho que solo ella, Isabel, tiene estas ideas, que es capaz de remover cielo y tierra para sorprenderme. Y vaya si lo hizo. También quiso traer unos mariachis al hospital ese día de la última quimio pero era demasiado ya. La comida mexicana sí entró en la habitación. Y cantamos y bailamos en la terraza. Por cosas como estas te quiero tanto @isabeljimenezt5. Cualquier día es bueno para decírtelo», ha finalizado.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La respuesta de Isabel Jiménez

Nada más publicar la imagen y narrar esta historia, Isabel Jiménez ha reaccionado. «Pero, cómo eres tan bonita. Antes de leerte he pasado por la foto y he pensado… ¿Será esa la radio? Y al ver el casete, no he dudado. Seis años ya… y la de capítulos que hemos escrito en este tiempo. La vida va de esto, no? De momentos como ese y de hacer la vida un poquito mejor a los demás, sobre todo, a los que quieres. Por cierto, me debes tus cintas de vuelta! Love you, hermana», ha escrito la presentadora.

Sara Carbonero en un evento. (Foto: Gtres)

Su historia

En mayo de 2019, Sara Carbonero tuvo que afrontar una de las peores noticias de su vida. En una revisión rutinaria, los médicos le vieron un tumor maligno de ovario. Motivo por el que tuvo que pasar por quirófano. Después comenzó un tratamiento de quimioterapia y, afortunadamente, se recuperó.

A principios de 2021, la periodista se sometió a una nueva intervención en la Clínica Universidad de Navarra, de Madrid. En aquel momento se dijo que había tenido una recaída, pero su entorno lo desmintió. Un año después, a finales de 2022, Carbonero volvió a pasar por la mesa de operaciones en el citado centro hospitalario. Ingreso que afrontó con mucha fuerza y optimismo.