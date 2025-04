Un miércoles más, las revistas del momento lanzan sus números semanales para contar las noticias más candentes del papel cuché. Una de las protagonistas de Lecturas es Sara Carbonero, quien protagoniza unas románticas fotografías junto a su pareja actual, José Luis Cabrera.

Fueron vistos paseando, muy cómplices, por las calles de Madrid. Los gestos de cariño estuvieron presentes en todo momento. Se cogieron de la mano y hasta hubo beso. Sin duda, la periodista atraviesa un dulce momento sentimental. Llevan cuatro meses juntos e hicieron oficial su romance en la fiesta de Fin de Año que celebraron con sus amigos en la isla de La Graciosa.

Portada de la revista ‘Lecturas’. (Foto: Redes sociales)

Por otro lado, Ana Obregón también ha acaparado gran parte de la atención mediática tras salir a la luz las dudas sobre la paternidad de Ana Sandra, nacida en marzo de 2023 mediante gestación subrogada a través de la genética de Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía.

Por otro lado, Semana cuenta en su primera página con José Fernando, quien ha concedido una entrevista en la que ha indicado que se enteró de la muerte de su madre, Rocío Jurado, por la televisión. También, Tamara Gorro se sincera sobre el trastorno alimenticio que padece. «Lo sabían todos menos yo», ha confesado.

Portada de la revista ‘Semana’. (Foto: Redes sociales)

«Yo creía que no tenía ningún problema. Yo lo achacaba a que la comida no me estaba cayendo mal y por esto vomitaba, pero no, era mi cerebro que me estaba diciendo: ‘Te va a caer mal’ ¿Veis la diferencia», ha indicado. «Todo empieza con mi depresión y con la medicación que me pautan para ello. Esa medicación me hace muy mal, me deja muy delgada y la vesícula me la revienta», ha añadido. «Yo tomaba una pastilla y media al día de antidepresivos, que era el tratamiento. Lo que pasa es que yo luego tomaba Valium, Orfidal, Lexatin… Había días que a lo mejor yo me tomaba tres Valiums, tres Orfidales y dos Lexatines. Entonces mi vesícula no lo toleré y empecé a vomitar mucho. Los médicos lo achacaban al antidepresivo, que por lo visto suele afectar, así que me quitaron la vesícula. Y resulta que, tras la operación, me convertí en ese 1% que no mejora. Cualquier grasa me caía fatal y vomitaba un montón y me quedé muy delgada», ha puntualizado.

Portada de la revista ‘¡Hola!’. (Foto: Redes sociales)

¡Hola! cuenta con el testimonio de Joana Sanz tras anunciar su esperado embarazo tan solo unos días después de que se conociera que Dani Alves había sido absuelto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la condena de cuatro años y medio de cárcel al ex futbolista por agresión sexual.

La modelo ha hablado con la revista del saludo y se ha sincerado sobre el proceso de gestación, así como de su relación con Dani Alves. «Lo peor ha sido recibir tanto ataque sin ser denunciada ni denunciante», ha señalado.

Portada de la revista ‘Diez Minutos’. (Foto: Redes sociales)

Y, por último, Diez Minutos, que ha publicado un reportaje de la princesa Leonor. Han trascendido las primeras fotografías de la hija de Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia en bikini. Unas imágenes que se realizaron a principios del mes de marzo en una playa de Montevideo, segunda escala en el continente americano de la travesía del buque escuela Juan Sebastián Elcano.