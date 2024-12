Tamara Gorro acapara la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país al recordar el que fue uno de los episodios más complicados de su vida. La colaboradora acudió a la cena de Navidad de Y ahora Sonsoles, espacio en el que colabora y fue en el marco de esta cita donde se pronunció sobre su pasado al abordar que fue víctima de abusos sexuales.

Un duro episodio de su niñez

Fue en el año 2022 cuando Tamara Gorro contó por primera vez que había sido víctima de abusos sexuales siendo una niña. Dos años después ha querido revelar más detalles. «Yo era una niña. (…) Lo sufrí de pequeña», indicó en un primer momento.

Tamara Gorro en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La que fuera concursante de Supervivientes añadió que fue un episodio que la dejó tocada. «A mi me pasó una cosa que lo conté en el libro en el tema del sexo. Me marcó mucho en eso. Yo era una persona que cuando comencé a tener relaciones sexuales yo no podía tenerlas con la luz encendida y yo misma me decía ‘¿qué pasa?’. Nunca me paré a pensar eso. Entendí lo que pasaba cuando caí muy malita y empiezo con la terapia. Empecé a revivir ciertos momentos de mi vida y fue entonces cuando me paré y comprendí todo», añadió.

Tamara Gorro ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

«Cuando me pasó tenía 9 años», incidió Tamara. «Fue un caso muy traumático. Tuvo que ir a buscarme mi madre. Ocurrió en un campamento. Fue terrorífico. Conmigo no hubo penetración, pero hubo abuso», prosiguió Gorro. «Ante una situación así hay que denunciarla, de verdad», finalizó.

Tamara Gorro en un photocall. (Foto: Gtres)

Un duro testimonio

Hace dos años, Tamara Gorro tomó la decisión de exponer públicamente este asunto. Durante la presentación de Cuando el corazón llora reveló algo que marcó su vida por completo: haber sido víctima de abusos sexuales cuando era una niña.

Tamara Gorro en Madrid. (Foto: Gtres)

«Lo más difícil de contar ha sido este episodio. Darme cuenta que no he sido feliz, aunque mi familia lo ha intentado», indicó. «Para mí contar esto es una liberación. La gente que me conoce va a saber por qué he llegado a este punto, por qué soy cómo soy, por qué tengo ciertas actitudes. Mi intención era sentirme libre», explico.

No es la primera vez que Tamara Gorro habla su esfera personal, ya que son varias las ocasiones en las que ha contado píldoras de su vida privada como fue el caso de su separación de Ezequiel Garay, entre otras cosas.