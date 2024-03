La esperada y lacrimógina reaparición de Tamara Gorro tras la muerte de su abuelo

Tamara Gorro está viviendo un momento muy complicado. El pasado 2 de marzo, fue la propia influencer la encargada de compartir con sus más de 2 millones de seguidores una triste noticia: el fallecimiento de su abuelo. Tal y como había contado en más de una ocasión la empresaria, su ‘yayito’ había estado varias semanas ingresado en el hospital por diferentes problemas de salud. “No soporto este dolor… Te amo, yayito mío”, escribía en la que, hasta ahora, había sido su última publicación de la colaboradora del programa Y ahora Sonsoles de Antena 3.

Tras casi una semana ausente de sus redes sociales, haciendo frente al dolor que le ha causado esta importante pérdida, Tamara ha reaparecido públicamente ante sus seguidores con un emotivo vídeo. Aún con la voz rota y tratando de contener las lágrimas, la influencer ha hablado de la tristeza que siempre por el que ha considerado un segundo padre. «Mi pequeño homenaje para tí. Te quiero, Yayito», ha dicho junto a un emotivo vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)



«Seis días sin tí y me parece una eternidad. Yayito, qué perdida me encuentro, qué soledad tan grande siento. Qué pocas fuerzas tengo. Por última vez, gracias, mi amor. Gracias por hacerme el regalo más bonito que jamás podré tener: irte junto a mí, de la mano, abrazados, los dos solos», ha comenzado confesando, junto a unas emotivas imágenes en las que se puede ver la bonita y estrecha relación que ambos mantenían.

«Qué dolor tan desgarrador soltar a una de las personas que más amas en este mundo, pero amar, también significa soltar y yo elegí hacerlo. Acompañarte en este camino e intentar hacértelo más fácil. Solo tú y yo sabemos nuestro amor», ha continuado expresando.

Tamara Gorro y su abuelo en un cumpleaños/ Redes Sociales

Además, Tamara Gorro ha querido dejar claro que era más que un abuelo para ella: «Yayo era tu título, pero padre era tu papel. Lo has hecho tan bien que me siento huérfana. Te lo juré y lo haré, a tu mitad y a la mía, la protegeré y la cuidaré. Aquí todo va a estar bien», ha finalizado diciendo, rota por el dolor y expresando que nunca se olvidará de uno de los hombres de su vida.

Tamara Gorro y su ‘yayito’/ Redes Sociales

Antes de su fallecimiento, la influencer se quedó junto a su abuelo durante unos días para ayudarle en todo lo que necesitara, especialmente después de su último ingreso y su alta para descansar en casa. A pesar de ello, la creadora de contenido tuvo que volver a su trabajo y a sus responsabilidades como madre, lo que luego le generó un sentimiento de culpa por tener que alejarse de ellos, como explicó a sus seguidores: “Sabes lo que pasa, como he pasado todo el día… durante muchos días con el yayo, el hecho de irme hoy a comer, con los peques, porque tengo que ocuparme de ellos, me siento mal. Es como si fuera a disfrutar y no estuviera cuidándolo. Y aunque sé que está en buenas manos, con la yaya y con mi madre, tengo ese sentimiento de culpabilidad, que no podéis imaginar. Y mañana tengo que volver al trabajo, pero ese sentimiento…”, confesaba.