Apenas unos días después de su intervención quirúrgica, Tamara Gorro ha vuelto al hospital, aunque no por nada que tenga que ver con ella. Su abuelo ha sido ingresado de urgencia hace escasas horas a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que arrastraría desde hace algún tiempo. Ha sido la propia Tamara quien ha hecho pública la noticia a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de dos millones de seguidores. «El abuelito ayer por la tarde, cuando montamos la Navidad, le veíamos un poquito así, regular, con mucha tos, porque él tiene la enfermedad pulmonar EPOC, pero hoy ya no le veíamos bien», ha comenzado diciendo. Y por eso hemos decidido traerle al hospital», ha comenzado explicando.

«Ha venido al hospital y le han encontrado otras cositas a parte de su enfermedad, nada graves, pero que no son muy buenas para la edad que tiene. Hay que tratarlas con antibiótico y estamos en manos de los mejores, los sanitarios. Espero que pasemos poco tiempo, pero si es mucho, pues mucho. Hasta que el abuelito se ponga bien. Lo que pasa que delante de él, pues hay que estar felices y riéndonos. Intento hacerle reír a cada minuto. Ya le conocéis, a los dos minutos me manda a freír espárragos», ha añadido la influencer.

Stories de Instagram de Tamara Gorro / Instagram

La que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, siempre se ha mostrado muy unida a su abuelos en la ya citada red social. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que Tamara ha confesado que su ‘yayo’ es para ella como su padre. «Me duele y me parte el corazón ver al que siempre fue mi padre así, y tengo miedo, mucho miedo. Pero como siempre he dicho, el miedo paraliza y yo lo voy a eliminar para disfrutar de él y darle lo mejor de este mundo», explicó.

Es digno de mención, en este sentido, que la relación de Tamara con su progenitor, Javier Gorro, fue, según relata la televisiva en su libro, Cuando el corazón llora, prácticamente nula hasta su fallecimiento por culpa de las drogas. Mi madre conoció a mi padre enfermo por culpa de las drogas. Estaba en un momento muy débil. Mi madre incluso le vio un día pincharse delante de mí», relata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)



¿Qué es una EPOC?

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es, en propias palabras de la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad pulmonar común que reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios, que a veces se denomina «enfisema» o «bronquitis crónica». En las personas con EPOC, la mucosidad puede dañar u obstruir los pulmones y los síntomas pueden ser tos, problemas para respirar, sibilancias y fatiga.

Las causas más comunes son el tabaquismo y la contaminación del aire. La EPOC no se cura, pero puede mejorar si no se fuma ni se está expuesto a aire contaminado, vacunándose para evitar infecciones y con fármacos, oxígeno y rehabilitación pulmonar.