El detalle de Tamara Gorro con sus compañeros de ‘Y ahora Sonsoles’ tras la muerte de su abuelo

Son momentos difíciles para Tamara Gorro. La influencer comunicó el pasado sábado el fallecimiento de su abuelo después de unos meses donde su salud había estado pendiendo de un hilo con preocupantes ingresos hospitalarios. «Te has ido yayito… no me sueltes nunca, por favor», escribía junto una imagen en blanco y negro donde aparece recostada en su hombro. «No soporto este dolor… Te amo yayito mío», adjuntaba como pie de foto.

Como era de esperar, el post no tardó en llenarse de mensajes de cariño de su círculo más allegado de familiares y amigos, al mismo tiempo que también resaltaron las palabras de apoyo de muchos rostros conocidos del país como el de Ana Obregón, Tania Llasera, Rasel o Arantxa de Benito, entre otros: «Mucha fuerza, mi niña», «Tamara se ha ido rodeado de amor. Y eso es gracias a ti», «Lo lamento mucho, cariño», «Mucha fuerza para toda la familia», «Los yayos son eternos», escribieron algunos de los internautas.

El detalle de Tamara Gorro con el equipo de ‘Y ahora Sonsoles’

El pasado lunes, Sonsoles Ónega despidió el espacio televisivo que presenta en Atresmedia en la franja de la tarde mostrando sus máximas condolencias a Tamara Gorro, una de sus colaboradoras, por la muerte de su abuelo: «Hoy nos despedimos acordándonos de nuestra compañera, que está pasando por uno de los momentos más duros de su vida. El fallecimiento de su abuelo, su yayito como ella lo llamaba. A todos nos ha apenado», decía la periodista.

Horas antes de estas palabras, el perfil oficial del Instagram del programa publicaba un video donde mostraba el detalle que había tenido la de Móstoles con todos sus compañeros en medio del duelo emocional que atraviesa. Y es que ha mandado chocolate con churros a la redacción para que todos los trabajadores puedan disfrutar de una especial merienda en nombre del fallecido.

«Desde hace un mes y medio, con todas las personas que nos han cuidado de una manera u otra a yayo y a mí, siempre hemos querido tener un detalle con ellos […] Yayo y yo nos saltábamos la dieta en el hospital y desayunábamos churros. Hoy quiero en el nombre de mi yayo, haceros llegar esta merienda: churros. Porque hemos sentido vuestro apoyo desde el primer momento hasta por desgracia, el último. Le habéis hecho sentir apoyado, estaba pendiente del programa por si se decía algo de él… Nos habéis hecho el duro camino más fácil. […] No tendré vida para agradecéroslo. Por favor, disfrutar de esta merienda en nombre del yayo. Os quiero», rezaba el mensaje que acompañaba este inesperado regalo y que leía en voz alta la propia Sonsoles Ónega.

Más allá de este mensaje y el escrito por ella misma en Instagram, no se ha vuelto a tener noticia de Tamara desde el pasado sábado, ya que parece que prefiere vivir este duro trance lejos de los focos y de las redes sociales, al menos por ahora. Siendo fiel a su carismática personalidad, es probable que antes o después reaparezca para dar las explicaciones oportunas a la que ella misma llama como ‘familia virtual’.