Ana Obregón se encuentra una vez más en el ojo del huracán debido a las críticas que ha recibido por la exposición de su hija legal, Ana Sandra, en los medios de comunicación. Sin embargo, la actriz y presentadora se ha mostrado totalmente ajena a las opiniones y ha respondido con una actitud desenfadada e incluso irónica a las preguntas que le han formulado los periodistas este jueves, 27 de marzo, a su salida de las inmediaciones de Antena 3, donde colabora en el programa Y ahora Sonsoles.

La intérprete de Ana y los siete ha sido abordada por los medios a raíz de la última portada de revista que ha protagonizado junto a Ana Sandra, que acaba de cumplir dos años. A pesar de las voces críticas que cuestionan la visibilidad pública de la niña, la actriz se ha mantenido firme y relajada en su postura. Al ser preguntada por las imágenes de la publicación, Obregón ha respondido sin titubeos: «Qué tontería más grande», en un tono que denota la despreocupación con la que afronta las críticas. Además, la bióloga ha aprovechado la ocasión para hacer una reflexión: «La falta de empatía es como la inteligencia, el que la tiene no se da cuenta».

Ana Obregón por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Ana Obregón ha sido siempre una figura mediática en España, y lo cierto es que su vida personal ha sido constantemente expuesta en los medios. Desde la trágica pérdida de su hijo Aless Lequio, en 2020, la actriz ha mostrado en más de una ocasión su deseo de mantener su vida familiar cerca de su público, especialmente tras convertirse en madre de Ana Sandra, su hija nacida por gestación subrogada en 2023. En varias ocasiones, Obregón ha compartido su experiencia personal con sus seguidores, mostrando un lado más humano y cercano. Sin embargo, esta visibilidad pública también ha provocado críticas, especialmente cuando la hija de la actriz aparece en portadas de revistas por las que Ana recibe una recompensa económica, o en imágenes que destacan la intimidad familiar.

Ana Obregón, cabe recordar, promovió la protección del menor cuando Aless tenía menos de 18 años. «Me da pena», «Habría que hablar con un psiquiatra. No hace falta ser muy listo para saber que no supera el duelo y utiliza a su hija para superarlo», «Los hijos no son de nuestra propiedad. No los podemos comprar ni alquilar», son algunas de las críticas que Obregón ha recibido en los últimos días.

Ana Obregón por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

La firma decisión de Ana Obregón con su hija

Aunque la actriz ha defendido la exposición pública de su hija, también ha revelado una decisión crucial respecto a este tema. Ana Obregón ha decidido que, a partir del próximo año, Ana Sandra no aparecerá más en los medios, buscando así proteger su privacidad y evitar más críticas sobre su vida familiar. «Yo me planteo todo. Esto tiene unos años y a partir del año que viene mi niña no va a aparecer en ningún lado. Ya le he puesto fecha. Es bebé y dentro de muy poquito Anita no va a salir en ningún lado», ha dicho.

La actriz ha explicado también que, después de compartir su dolor por la pérdida de su hijo durante tres años, ahora desea compartir el amor y la felicidad que le ha brindado Anita. «Es mi nieta y mi hija adoptiva, es la hija de mi hijo y hago con mi vida lo que me da la real gana. ¡A quién le pique que se arrasque!».