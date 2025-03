El 20 de marzo del 2018 es una fecha que Ana Obregón nunca olvidará. La actriz recibió la peor noticia de su vida: Aless, su hijo de 25 años, tenía un tumor de 10 centímetros por el que tuvo que pasar por quirófano de urgencia. Tras ello, la presentadora, su vástago y Alessandro Lequio padre, hicieron sus maletas para viajar hasta Nueva York, donde el joven recibió un tratamiento que aún no había llegado a España. Durante ocho meses, madre e hijo estuvieron en la ciudad estadounidense solos y con la compañía puntual del padre de su hijo, tal y como ha desvelado la propia Obregón.

Ana Obregón recuerda su dura etapa en Nueva York

Ana Obregón celebra este 20 de marzo su segundo año como abuela. Su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón llegó al mundo por gestación subrogada cinco años después de que a su hijo le diagnosticaran cáncer. Desde el fallecimiento de su hijo, la actriz ha aprovechado su influencia mediática para dar visibilidad a los enfermos con Sarcoma de Ewing y a la importancia de las personas que los acompañan.

Ahora, la madre de Aless Lequio ha vuelto a abrir su corazón para revivir cómo fue el duro proceso de la enfermedad de su hijo desde que se enteró del diagnóstico del joven de 25 años. «Él no se sentía bien (refiriéndose a su vástago). Creíamos que era nada y el padre estaba conmigo en el médico, que me dijo que tenía un tumor de 10 centímetros. En la lucha, lo primero que le dije a todo el mundo, incluido a mis hermanos era que estaba prohibido llorar», ha contado en el programa Madres: Desde el corazón.

Ana Obregón, Alessandro Lequio y Aless Lequio. (FOTO: GTRES)

Tras ello, Ana no se lo pensó dos veces y lo dejó todo para viajar hasta el hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en Nueva York. En su entrevista con Cruz Sánchez de Lara, la actriz ha explicado que el motivo por el que se fueron a Estados Unidos fue porque allí «había una técnica, la prontoterapia» que no existía en España: «Doy gracias por haber trabajado 40 años y haber tenido dinero, si no lo hubiera tenido, me hubiera hasta prostituido, lo que fuera».

Durante ocho meses, Obregón estuvo completamente inmersa en los cuidados de su hijo en solitario ya que, asegura, que Alessandro padre, como «estaba trabajando en televisión», fue «tres o cuatro veces» a verlos: «Estuvimos mano a mano, a seis mil kilómetros de amigos, familia… No volveré en mi vida a Nueva York. Teníamos 10 horas de quimio todos los días. Yo iba sola con él, era metro noventa y seis y se me agarraba. Fue muy duro. Me he pasado en plantas de oncología dos años».

Detalles inéditos del parto de su nieta

Tras el fallecimiento de su hijo, Ana Obregón tuvo claro que la única razón para seguir viviendo era cumplir con los sueños pendientes de Aless, como ser padre. Es por ello viajó de nuevo hasta Estados Unidos, en esta ocasión a Miami, para dar la bienvenida al mundo a su nieta, Ana Sandra, que nació por gestación subrogada. «Es un momento que tengo grabado, nadie lo ha visto. La cogí en brazos, se me quedó mirando y eran los ojos de Aless. Era la cosa más bonita del mundo. Lloraba pero… Hay muchos tipos de lágrimas, esta era como cuando el corazón se licua. Solo rezaba para que todo saliera bien y cumplir el último deseo de mi hijo, que fue lo último que escribió. Estaba nerviosa. Cuando la tenía en brazos, hice una foto y se la mandé a mis hermanas y, de hecho, como me pillaron, luego me enteré que era una agencia que me siguió meses. Llamé a mis hermanos por videollamada y les dije que era su sobrina nieta, se emocionaron como se debería emocionar cualquier persona que tiene corazón».