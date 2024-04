Ana Obregón sentencia el nacimiento de su nieta: «Yo no he comprado un bebé, yo lo he heredado»

La vida de Ana Obregón cambió pasa siempre en marzo de 2022, cuando una conocida revista publicó unas fotografías de la bióloga junto a un bebé. En un primer momento muchos pensaron que era su hija, pero no. La pequeña es su nieta y ha llegado al mundo a través de un proceso de gestación subrogada. Ana Obregón acaba de dar una entrevista para ofrecer más explicaciones al respecto y ha hecho un comentario rotundo sobre aquellos que le acusan de haber actuado de forma egoísta.

A la presentadora no le ha temblado el pulso a la hora de dictar sentencia. Insiste en que únicamente ha seguido los deseos de su hijo, quien quería ser padre y no tuvo tiempo de cumplir su sueño. Según cuenta, el joven empresario dejó escrito ante notario lo que quería que pasara con las muestras biológicas que había dejado. Por eso Ana defiende que no ha comprado ningún bebé, considera que lo ha heredado.

«Aless dice: si a mí algún día me pasa algo yo quiero dejar en este mundo algo mío. Quiero que cojáis las muestras que hay en Nueva York en el laboratorio y lo escribió. Dijo: en caso de que fallezca doy derecho a mis padres de que utilicen este semen para que quede algún hijo o hija mío en la tierra».

La presentadora Ana Obregón, en Telecinco (Foto: Mediaset)

Ana ha dado una entrevista en el programa ¡De Viernes! y ha recalcado que lo único que ha hecho ha sido cumplir con el testamento de Aless Lequio. De ahí la frase que ha pronunciado delante de los espectadores de Telecinco: «Yo he heredado, no he comprado un bebé, lo he heredado, es mío».

Las declaraciones de Ana Obregón sobre Alessandro Lequio

Ana Obregón ha tenido ciertas diferencias con Alessandro Lequio desde que nació Anita Sandra, la nieta que tienen en común. Sin embargo, la bióloga no quiere incomodar a su expareja, por eso ha optado por no decir si ya conoce al bebé. Eso sí, ha asegurado que fue Lequio el que le animó a ser abuela y cumplir con la voluntad de Aless.

«Me dijo: Ana, tienes algo muy importante que hacer. Tienes que cumplir la última voluntad de tu hijo», explica en el espacio presentado por Santi Acosta. «Él ha estado al tanto de absolutamente todo». Entiende que cada persona actúa de una forma e insiste en que va a respetar las normas de Alessandro, por eso ha decidido que no hará público el dato que todo el mundo está esperando. No va a contar si Anita Sandra se ha encontrado con su abuelo en algún momento.

«Alessandro lleva las cosas de una forma y yo soy muy espontánea. Mis cosas van directas del corazón a la voz. Si él me pide que lo respete, yo lo respeto. No quiere hablar de esa intimidad».

Alessandro Lequio salvó la vida a Ana Obregón

La presentadora asegura que no le tiene nada que reprochar a Alessandro Lequio, al contrario. Según cuenta, ha salido adelante gracias a él. Ha explicado que cuando falleció su hijo estuvo a punto de rendirse, pero el colaborador estuvo pendiente de ella y decidió no hacerlo.

«Cuando Aless se fue, yo me quedé abrazada mucho tiempo hasta que se lo llevaron. Entonces estaban mis hermanas y me llevaron al apartamento, no sé ni cómo llegué. Yo no podía soportar ese dolor, no sabes lo que es abrazarle y que estaba frío», empieza diciendo. «Me salí al balcón y me encerré en la habitación. Salí fuera. Sentía tal atracción por irme con él, lo único que pensaba era en tirarme. Alessandro empezó a llamarme. Yo creo que como él tiene un sexto sentido, volvió a llamarme. Él no sabe que en ese momento me salvó la vida porque me hizo volver a la realidad».

A pesar de que su tono es conciliador, Lequio no quiere que Ana siga profundizando en este tipo de detalles y recuerda que siempre mantendrá la misma postura: no hablará públicamente de nada que tenga que ver con su hijo Aless.