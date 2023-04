Hoy, 19 de abril de 2023, Aless Lequio ha cumplido un sueño gracias a su madre. Después de crear la fundación con su nombre y dar la bienvenida a su nieta, la actriz ha publicado El chico de las musarañas, el libro que comenzó escribiendo el joven y que no pudo terminar por el cáncer. Ahora, la bióloga puede decir en alto y orgullosa que ha cumplido las tres promesas que le hizo a su hijo antes de morir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Una obra literaria que destinará todos sus beneficios a la investigación contra el cáncer. En él, Obregón ha confesado cómo ha sido el proceso de la pérdida del amor de su vida, además de añadir las 20 páginas de reflexiones que Lequio pudo escribir. Una publicación que llega en un momento muy especial para la actriz, que se encuentra experimentando de nuevo la maternidad junto a Ana Sandra. Pero, ¿qué opina Alessandro Lequio de todo este proceso? «No voy a decir nada», ha expresado el italiano, manteniéndose en la postura que ya anunció que iba a tomar con respecto a este giro de 180 grados de su vida.

Pero, Lequio se está enterando de muchas cosas tras la publicación de El chico de las musarañas, como el intento de suicidio de su ex mujer. «Salí al balcón, un séptimo piso. Me empiné sobre la barandilla, que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo», reza el libro. Pero, según su relato, una frase que le dijo Alessandro la salvó: «¡Ana, por Dios, abre la puerta! Tienes algo importante que hacer, ¿recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?». Tras esto, silencio. El italiano ya ha dejado claro que no se piensa pronunciar, y menos acerca de una situación tan complicada. La pérdida de su hijo fue un golpe duro en su vida, y ya no quiere ahondar más en el dolor. «Tu padre nunca supo que, en ese momento, tu última voluntad me salvó la vida», dice Obregón en el libro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Además, Alessandro ha confesado que la editorial no le ha mandado una ejemplar del libro. «Lo compraré», ha sentenciado, dejando claro que no han tenido ese detalle y que, por supuesto, quiere tenerlo y leerlo en la intimidad de su hogar. «Lo entiendo también, porque todos los fondos están destinados a la fundación y, por lo tanto, me parece bien», ha zanjado. Lo cierto es que en el libro se relatan momentos muy íntimos y complicados que, indirectamente, también involucran al italiano, un tema que él mismo ha querido dejar claro, desentendiéndose por completo de este movimiento: «Yo llevo 25 años casado y con una familia. Yo tengo otra niña. Es que mi vida es otra, yo no tengo por qué enterarme de la vida de otra gente, eso es pasado remoto».

Tras estas palabras, El programa de Ana Rosa ha vuelto a emitir un vídeo recuperando algunos pasajes del libro. Cuando la emisión ha vuelto a situar a los colaboradores en el foco, Ana Rosa ha echado un cabo a su compañero Lequio con el objetivo de finalizar el tema y no hacerle sufrir más: «Creo que estando Alessandro aquí, a mí me gustaría no ahondar más en este tema. Así que, te pido por favor que cambiemos de tema».