La opinión de Alessandro Lequio sobre el libro póstumo de su hijo Aless

El nacimiento de la nieta de Ana Obregón y Alessandro Lequio sigue dando mucho de qué hablar. Sin embargo, este giro de 180 grados en la vida de ambos no ha eclipsado uno de los acontecimientos con más significado para la actriz: la presentación del libro de su hijo. Después de muchos meses escribiendo y luchando porque el legado de Aless Lequio continuase en forma de obra literaria, la bióloga puede decir orgullosa que ha cumplido su promesa.

El chico de las musarañas se publicará el próximo 19 de abril, aunque ya va por la segunda edición debido a las reservas que se han hecho durante estas semanas. Cabe recordar que este libro comenzó a escribirlo Aless antes de fallecer y que, en palabras de Obregón, quiso que el dinero recaudado con su venta fuera destinado a la investigación del cáncer. Y así será. La intérprete de Ana y los siete ya lo ha terminado y los millones de euros que consiga los donará a la fundación que ella misma creó bajo el nombre de su hijo. Pero, ¿cuál es el papel de Alessandro Lequio aquí? El italiano no ha formado parte de este movimiento, aunque ahora ha confesado las que han sido sus primeras palabras respecto al libro.

«Yo conozco y tengo las páginas que escribió mi hijo. Son 20 páginas que escribió, están muy bien escritas, él escribía muy bien», ha comenzado diciendo emocionado en El programa de Ana Rosa. Al contrario con el tema de la gestación subrogada, en esta ocasión el televisivo sí ha querido dar más detalles: «Son reflexiones muy simpáticas, a decir la verdad. Y poco más te puedo decir porque el resto no lo conozco». En ese momento, Ana Rosa le ha preguntado si se trataba de un libro de ficción o más bien de un diario, a lo que él ha respondido: «Podría ser el germen de un libro, sí».

No obstante, no conoce más allá de las páginas de su hijo, pues lo que ha escrito Ana Obregón después es ajeno a su conocimiento. Tras esto, ha querido resaltar las cualidades de Aless, de quien no suele hablar en los platós de televisión por el dolor que le provoca su pérdida: «Era un tipo muy leído, era un chico al que le encantaba leer y le encantaba escribir. Era un chico muy culto para su edad». Pero, tal vez, le habría gustado que ciertos aspectos de la intimidad de su hijo se quedasen en el ámbito más privado y no salieran a la luz a través de una obra literaria. Pero, según Ana Obregón, la edición de este libro fue una de las últimas voluntades de su hijo antes de perder la vida el pasado 13 de mayo de 2020.

El testamento ológrafo

Ana Obregón quiso dejar constancia por escrito en ¡Hola! que el nacimiento de Ana Sandra era fruto de la última voluntad de su hijo, y que así se lo hizo saber a sus padres en un testamento ológrafo: «Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer». Sin embargo, Alessandro Lequio quiso puntualizar sus palabras, destacando que ese tipo de documento no era hablado: «Solo un matiz, creo que se equivoca porque un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado… es un matiz importante». Hoy, después del revuelo causado tras sus palabras, el colaborador ha querido volver a pronunciarse sobre el tema, aunque dijo que nunca lo iba a hacer, para esclarecer su versión: «Existe. Claro que existe. Solo he dicho que Ana se equivocó al explicarlo».