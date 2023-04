Es muy grande el debate y son muchas dudas las que continúan en el aire sobre la gestación subrogada a la que ha recurrido Ana Obregón para, según sus palabras, cumplir la última voluntad de su hijo Aless. Tal y como la actriz ha confesado, fue el mismo día que pronunció el último adiós a Lequio cuando decidió que iba a comenzar este proceso de reproducción asistida para continuar con su legado. Un proceso del que, parece ser, no estaba tan al tanto Alessandro Lequio como hizo creer.

El colaborador de Telecinco ha querido mantenerse siempre discreto con el asunto, utilizando su silencio como estrategia. Sin embargo, cada vez que pisa el plató de El programa de Ana Rosa, sus palabras cobran especial significado. Si hace unos días confesaba que lo sabía todo, para después corregir que no estaba al tanto de algunos detalles, hoy se ha vuelto a pronunciar con un discurso escueto en el que ha dejado ver, una vez más, la tensión existente con su ex mujer.

Cabe recordar que la intérprete de Ana y los siete explicó en la revista ¡Hola! que su hijo Aless pronunció su deseo de formar una familia, aunque ya no estuviera en vida, a través de un testamento ológrafo. Algo que no ha confirmado ni desmentido el italiano, pero que sí ha querido puntualizar. «Solo un matiz, creo que se equivoca porque un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado… es un matiz importante». Ha sido entonces cuando Paloma García-Pelayo ha tomado la palabra para contestarle: «Pero ella dice que Aless lo dijo verbalmente». El colaborador se ha reiterado y ha zanjado el asunto: «Ya, pero lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo».

Tras esto, Lequio ha vuelto a hacer otra anotación sobre las consecuencias legales que podrían tener las palabras de Ana Obregón sobre su nieta: «Leo una noticia de hace unos minutos: ‘El Ministerio de Pilar Llop presiona al Registro para que rechace la inscripción de la hija de Ana Obregón’». Y de nuevo el silencio. El colaborador no quiere hablar «ni ahora ni nunca», pero está dispuesto a ir soltando dardos siempre que la ocasión lo merezca. Con estas palabras, deja constancia de nuevo de la mala sintonía que ahora reina en su relación con la madre de su hijo -y ahora abuela de su nieta-, aunque siempre hicieran creer que no.

¿Problemas?

Esta gestación subrogada, además de crear un debate social, también ha formado un debate en el Congreso. Diversas opiniones sobre los vientes de alquiler, la trata de personas y las técnicas de reproducción que podrían suponer un obstáculo para la inscripción en el Registro Civil de la pequeña. Ana Obregón ha tenido que acudir a registrar a la niña en Miami con la sentencia judicial de filiación de Estados Unidos y la partida de nacimiento, pero para que ese proceso se haga oficial en España, los trámites tienen que ser homologados por el Registro Civil, lo que podría no llegar a suceder si la Fiscalía considera que esa inscripción es contraria a la legislación española.