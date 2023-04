Después de días alejado del foco mediático tras salir a la luz que se ha convertido en abuelo mediante el método de gestación subrogada al que ha recurrido Ana Obregón con la genética del hijo que tienen en común, Alessandro Lequio ha reaparecido en televisión y ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con la presentadora, con quien siempre ha mantenido un vínculo de lo más cercano.

Ha sido en El programa de Ana Rosa donde el italiano ha dado su punto de vista tras días en silencio. Ana Sandra Lequio, es como presuntamente se llama la recién nacida, pero las dudas surgen cuando no se sabe si Lequio es nombre o apellido. «Yo creo que Lequio es nombre», ha dicho, desvinculándose de cualquier lazo familiar con la pequeña nacida en Miami el pasado 20 de marzo a través de un vientre de alquiler.

Alessandro Lequio, entre la pena y la rabia

«Como imaginarás, esta situación, como todo lo relacionado con Álex, es tremendamente triste, es muy triste, y complicado, muy complicado», ha continuado diciendo. «Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea el protagonista de la actualidad», ha expresado, visiblemente apenado. Es necesario recordar que, Aless Lequio falleció el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde hacía varios años atrás, concretamente el sarcoma de Ewing.

«Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros, porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida, cada uno lleva el luto como puede y cómo quiere. Cuando me hijo murió el 13 de mayo de 2020, desde el primer momento, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he enseñado lo que yo sentía y nunca he dicho ni una sola palabra. Y eso es lo que voy a seguir haciendo», ha proseguido. Dinámica por la que va a seguir apostando, ya que prefiere llevar el duelo a su manera. «Mis amigos íntimos no me preguntan, ¡ni me familia lo hace!», ha dicho Alessandro.

Su relación con Ana Obregón

En los últimos días, la relación entre Alessandro y Ana se ha puesto en entredicho. Sin embargo, el italiano ha aclarado de una vez por todas que «no hay ninguna mala relación. No hay nada que interpretar, todo bien. Paz y amor, cada uno con lo suyo».

En las últimas horas, Ana Obregón ha compartido un post en el que ha omitido citar a Alessandro. «Y a ti , mi Anita, te cuidaré y te protegeré , nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos , de tus 11 tíos , de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte , feliz, generosa , solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir», ha escrito.