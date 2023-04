Alessandro Lequio reaparece tras conocerse su debut como abuelo

La noticia del nacimiento de la segunda hija legal de Ana Obregón salía a la luz hace dos semanas. La información dejaba sorprendido a todo el país avivando un gran debate que ponía contra las cuerdas la decisión de la actriz de volver a ser madre a los 68 años de edad a través del método de la gestación subrogada. A pesar de que eran muchos los rumores que señalaban que el esperma utilizado había sido el de Aless Lequio, no ha sido hasta este miércoles cuando la propia Ana Obregón ha alzado la voz a través de la revista ¡Hola! para anunciar el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión: «Esta niña no es mi hija, sino mi nieta […] Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer», expresaba en su esperada entrevista en el medio citado.

Estas fuertes declaraciones hacían que aumentará el árbol biológico de la recién nacida, convirtiéndose, por consiguiente, en la primera nieta de Alessandro Lequio, quien se transformaba por sorpresa en protagonista de esta trama. No obstante, desde que salió a la luz la entrevista de la actriz en la revista del saludo, Alessandro Lequio se ha esfumado de los platós de televisión. El pasado miércoles ya no acudió a su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa y, hasta el momento, no ha publicado ni declarado su opinión al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

Tras ausentarse del foco mediático, Alessandro Lequio ha decidido poner tierra de por medio y alejarse de toda la polémica durante las vacaciones de Semana Santa, viajando hasta Galicia junto a su pareja, María Palacios, para despejarse así de las últimas noticias que le ponen en el punto de mira. Desde la costa gallega ha compartido varias imágenes junto a amigos y familiares en su cuenta oficial de Instagram, intentando mantenerse al margen de todo el ruido mediático que le rodea.

Las cámaras han podido captarle durante estas vacaciones por primera vez tras conocerse su papel como abuelo, pero a pesar de las insistentes preguntas de los reporteros, Alessandro Lequio se ha mantenido firme a su decisión de no hablar, siguiendo así las palabras que compartió en un principio cuando se destapó toda esta trama: «Espero que entendáis que sobre este tema yo no voy a decir nada ni ahora ni nunca», decía en el plató de El programa de Ana Rosa, cuando todavía se desconocía el linaje de la recién nacida.

Clemente Lequio se posiciona al lado de Ana Obregón

Mientras que las palabras de Lequio son las más buscadas por los medios, quien sí ha querido posicionarse en esta polémica ha sido Clemente Lequio, quien a través de Iván García, colaborador de Ya es mediodía, ha transmitido su máximo apoyo a Ana Obregón: «La aplaude, la apoya e incluso la anima si Ana decide tener más hijos de Aless Lequio», decía, añadiendo que estaría barajando la posibilidad de mandarle un mensaje a la actriz para conocer a la niña, de quien se ha convertido inesperadamente en tío.