No se habla de otra cosa en España. La nueva maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada ha copado los titulares de toda la prensa nacional. A sus 68 años, la actriz ha vuelto a encontrar la felicidad que se marchó en 2020 con la pérdida de su hijo, Aless Lequio. Son muchos los detalles que se han ido conociendo de este proceso y que hemos explicado desde Look, sin embargo, ahora Kiko Hernández ha revelado algo de lo que nadie tenía conocimiento.

El colaborador de Sálvame ha contado que Alessandro Lequio se puso en contacto con él para informarse sobre esta técnica de reproducción asistida. «Yo no soy amigo de Lequio y Ana Obregón, pero me pareció un tema muy íntimo. Alessandro se puso en contacto conmigo y me preguntó todo tipo de informaciones», ha comenzado explicando. Según ha revelado, este interés por la gestación subrogada se lo hizo saber apenas unas semanas después de la pérdida del hijo que tenían en común el italiano y la actriz. «Hablo de tres o cuatro semanas después de fallecer Aless. A las tres o cuatro semanas no te puedes plantear siquiera iniciar ese proceso», ha subrayado.

El madrileño ha querido dejar claro que en ningún momento supo que era una información para Ana, aunque sí que lo intuyó. Además, ha asegurado que se quedó en shock, pero que aún así le dio la información que tenía: «Yo me volqué en darle la información. Sabía que estaba haciendo mal un proceso de luto. Esto es algo que tienes que meditarlo mucho. Yo estuve muchos años intentándolo de una forma o de otra, y lo que se tarde en el proceso son tres años. Yo intuía que el proceso era para Ana».

Cabe recordar que Kiko Hernández es padre de dos niñas, Abril y Jimena, por gestación subrogada. Fue en 2017 cuando el televisivo anunció la noticia: «Nunca he llorado tanto en mi vida como cuando vi la ecografía de las dos niñas». Según relató, al principio se interesó por la adopción, pero finalmente optó por un vientre de alquiler por las complicaciones que le pusieron al ser soltero. Es por su experiencia en el campo por lo que Alessandro Lequio recurrió a él, sin embargo, opina que el italiano no compartía la decisión de su exmujer: «Creo que Alessandro ha apoyado en todo momento a Ana. No creo que compartiera su decisión, creo que lo habrán discutido. Entiendo que Alessandro le dijo: ‘si lo quieres hacer, hazlo’».

Kiko Hernández no quiso revelar esta información tan íntima que ocurrió hace aproximadamente dos años y medio, pero ahora que ha salido a la luz no tiene intención de negarla. Tanto es así que, incluso, ha dado más detalles sobre este proceso que hoy se ha convertido en el tema por excelencia de la actualidad: «Lequio no solo se pone en contacto conmigo, sino que ayuda a Ana con toda la gestión, abogados, el proceso, dónde se puede hacer…». Para finalizar, el colaborador de Sálvame ha expresado que no cree que haya sido el momento más adecuado para embarcarse en esta nueva vida, pues considera que Ana Obregón todavía no ha pasado el duelo por la pérdida de su hijo: «Hay gente que fallece un hijo y le pasa algo y su recurso es tener otro hijo. Si esto la ha ayudado a sobrevivir…El dolor por la muerte de su hijo lo ha canalizado de esta manera».