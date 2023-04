El nacimiento de la nieta biológica de Ana Obregón no está dejando indiferente a nadie. La decisión de la reconocida actriz de volver a ser madre ha abierto un debate muy dispar entre todos los españoles, entre los que se encuentran muchas caras conocidas que han querido sumarse a la lista de personas que han alzado la voz públicamente para compartir su punto de vista. No obstante, el círculo cercano de la recién nacida tampoco se ha quedado callado, y es que al salir a la luz que la pequeña Ana es hija del fallecido Aless Lequio, las ramas del árbol genealógico se han expandido aún más, donde entran a jugar algunos miembros del clan Lequio.

Contra todo pronóstico, el hijo de Alessandro Lequio, Clemente Lequio se ha mostrado muy feliz de su nuevo papel como tío. Así lo ha contado Iván García, uno de los colaboradores de Ya es mediodía, quien ha querido compartir con sus compañeros de plató y con los telespectadores las palabras del hijo de Antonia Dell’Atte.

«Clemente aplaude la decisión de Ana Obregón, me pone como ejemplo que hace 50 años no usábamos los teléfonos móviles y que ahora sí, que lo mismo pasará con la gestación subrogada cuando pase el tiempo», comenta el colaborador. Cabe destacar que actualmente, Clemente vive alejado del foco mediático en Miami, ciudad en la que actualmente también se encuentra Ana Obregón, por lo que, según ha relatado Iván García, el joven estaría barajando la posibilidad de hacerle una visita: «Asegura que todavía no se ha puesto en contacto con ella, pero que está pensando muy seriamente mandarle un mensaje porque le gustaría conocer a la niña».

Siguiendo estas palabras, Clemente se encuentra feliz y encantando con esta decisión, de hecho, mostraría su absoluto apoyo a Ana si decidiera volver a recurrir a la gestación subrogada para dar un hermanito o hermanita a la recién nacida: «La aplaude, la apoya y le anima incluso si Ana decide tener más lejos de Aless Lequio», comenta el colaborador de Ya es mediodía.

Sin duda, la posición de Clemente es muy contraria a la que ha mostrado indirectamente su madre en Instagram, quien a través de un video ha transmitido de nuevo irónicamente la mala relación que sigue manteniendo con Ana Obregón a pesar del paso de los años: «Me gusta Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas patéticas e insoportables y sobre todo egoístas y egocentrismo… ¡Huir siempre! Mamma mía», decía mientras disfrutaba del torneo Miami Open.

Como se puede apreciar, Dell’ Atte no menciona en ningún momento el nombre de Obregón pero muchos de los usuarios de la red hicieron referencia a que no había ninguna duda de que esas palabras eran destinadas para la protagonista de Ana y los siete, algo que la propia Antonia Dell’ Atte desmintió días después en el programa Fiesta: «Vosotros habéis malinterpretado el post que yo publiqué, pero yo quiero a todo el mundo y no pretendo atacar a nadie», concluía.