Antonia Dell’Atte reacciona tras conocer que su hijo es tío de la nieta de Ana Obregón

Estamos ante la noticia del siglo. En un primer momento salió a la luz que Ana Obregón había recurrido a la gestación subrogada. Motivo por el que se abrió un gran debate social que llegó hasta el Congreso de los Diputados. Este miércoles, 5 de abril, ha confirmado la propia actriz que la recién nacida es su nieta, ya que es hija de su hijo Aless Lequio, fallecido el pasado 13 de mayo. De esta manera, Alessandro Lequio, ex de la presentadora se ha convertido en abuelo y el hijo que tuvo con Antonia Dell’Atte, en tío.

LOOK se ha puesto en contacto con la italiana nos ha revelado que se va a mantener al margen en un discreto segundo plato, por lo que ha optado por no opinar al respecto. Sin embargo, sí que puso un mensaje cuando se destapó la información de que Ana Obregón estaba en Miami, Estados Unidos y había sido fotografiada junto a la bebé.

«Disfrutando con mi hijo : the simple The Best @clem2leq. Un regalo De Dios. Me gusta #miami, que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables» y sobretodo egoísta y egocentrismo… ¡Huir siempre! Mamma mia 😨», escribió en una publicación que, como era de esperar, tuvo una gran repercusión, ya que desde siempre se ha conocido la enemistad entre ambas mujeres.

Tensión entre Ana y Lequio

En medio de todo este entramado, Alessandro Lequio, que era uno de los que sabía que Ana Obregón había dado el paso de iniciar un proceso de gestación subrogada, se ha producido un distanciamiento entre ellos, tal y como ha apuntado Semana. De hecho, el colaborador expresó en El programa de Ana Rosa que no iba a «hablar ni ahora ni nunca».

Por otro lado, Diez Minutos ha explicado que cuando Alessandro fue conocedor de que Ana iba a dar este paso, según la voluntad de su hijo, fallecido el 13 de mayo de 2020, no estaba de acuerdo. Es más, intentó disuadir esta idea de la actriz, pero sin éxito. Motivo por el que se quedó en un segundo plano en silencio.

Ana Obregón rompe su silencio

Ha sido en la revista ¡Hola! donde Ana Obregón ha roto su silencio después de mantenerse cauta durante los años que ha durado este proceso. Está feliz y orgullosa de haber podido cumplir el sueño de su hijo. Se lo prometió y así ha hecho. Además, ha respondido a la críticas recibidas por dar este paso. «Que nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad. Solo una persona cruel de corazón o una persona que no lo tenga pensaría algo así. Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender», ha explicado.