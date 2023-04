¿La hija de Aless, nieta del conde Lequio? Sus derechos como abuelo junto a Ana Obregón

Como apuntaba recientemente María Patiño y ahora Ana Obregón ha confesado, uno de los sueños de Aless Lequio no era otro que el de traer descendencia al mundo. Algo que su progenitora ha podido hacer realidad casi tres años después de su muerte, cuando por medio de gestación subrogada ha dado la bienvenida a la pequeña Ana Sandra, convirtiéndose así en la protagonista del mes al ser muchas las personas que consideraron que era ella quien había decidido ser madre de nuevo a los 68 años de edad. Aún así, cabe destacar que existe un vacío legal con este método por el que habrá que esperar para conocer si legalmente Aless dejó su deseo plasmado por escrito.

Aunque esta noticia lograba sorprender a prácticamente todo el panorama nacional, Alessandro Lequio admitía en El Programa de Ana Rosa ser conocedor de todos los movimientos de la presentadora. Sin embargo, lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que la pequeña no era hija de su ex, sino su propia nieta, algo a lo que él no había hecho referencia en ningún momento durante sus continuas intervenciones en el espacio televisivo de las mañanas de Telecinco y que ha resultado ser toda una realidad, razón por la que ahora tendrá una serie de derechos y obligaciones sobre la menor bastante importantes.

Y es que, pese a que ha sido Ana la encargada de llevar a cabo todo el proceso de gestación subrogada en Miami, Alessandro Lequio como abuelo también tiene derecho de pasar tiempo en compañía de su nieta, pudiendo establecerse así un régimen de visitas otorgado por un juez, el cual se encargará de decidir cómo, cuándo y dónde tienen lugar estos encuentros. Algo que aparece reflejado en el Código Civil y que indica que todos los abuelos tienen que tener la oportunidad de poder reunirse con sus nietos por su condición familiar, aunque quien tenga la custodia, que en este caso probablemente sea Obregón, sea quien tenga la última palabra sobre la educación y otros aspectos de vital importancia para la pequeña.

Por otro lado, también cabe destacar que, si en algún momento la situación económica de la presentadora no fuera del todo buena, el padre de Aless Lequio tendría que hacerse cargo del bienestar de su nieta a través de una serie de sentencias que vieron la luz hace unos años y que ya están en vigor. Algo que resultaría bastante extraño, sobre todo teniendo en cuenta que la protagonista de Ana y los 7 cuenta con una gran cantidad monetaria en sus arcas por la que ha podido llevar a cabo el proceso de gestación subrogada sin ningún tipo de impedimento.

Sea como fuere, lo cierto es que el conde Lequio también podría pedir la custodia de su nieta si así lo quisiese. Aun así, se trata de algo bastante improbable, ya que para que le fuera otorgada Ana Obregón tendría que estar inmersa en alguna circunstancia que fuera arriesgada para su nieta. De otra manera, siempre prevalecerá su deseo tanto en vida como después de ella, dejando en el testamento quién quiere que se encargue del cuidado de Ana Sandra si ella muere antes de que la pequeña sea mayor de edad.