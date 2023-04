La nueva maternidad de Ana Obregón se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos días en todos los ámbitos. Aunque todavía la actriz no se ha pronunciado sobre el tema, más allá de algunas palabras que ha expresado a través de las redes sociales, lo cierto es que han sido muchas las personas de diferentes esferas sociales que han opinado sobre su decisión. Sin duda, una decisión que ha abierto un controvertido debate a todos los niveles, no solo por la edad de la presentadora, sino también por lo que se refiere a la gestación subrogada, que en nuestro país no es una práctica legal. Alessandro Lequio, ex pareja de Ana Obregón y padre de su primer hijo, Aless, aseguró tras conocerse la noticia que era consciente de que Ana iba a dar este paso, pero prefirió ser cauto en sus palabras.

Una de las personas que se ha pronunciado ha sido la ex mujer de Alessandro Lequio, la modelo Antonia Dell’Atte. Curiosamente, la italiana se encontraba en Miami -la misma ciudad en la que ha nacido la hija de Ana Obregón-, en compañía de su hijo Clemente, que reside allí. Poco después de conocerse la noticia, Antonia publicaba un vídeo en sus redes sociales disfrutando de un partido de tenis de Carlos Alcaraz con su hijo, mostrándose ajena a toda la vorágine por la nueva maternidad de Ana, pero que incluía una crítica velada a la presentadora. «Me gusta Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas patéticas e insoportables y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia», escribía la italiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonia Dell’Atte (@antoniadellatte)

Un vídeo en el que, a pesar de que aparecía su hijo Clemente, el joven no hacía ningún tipo de comentario. Y es que parece que prefiere mantenerse al margen de toda esta situación, al menos, de momento. Clemente vive en un discreto segundo plano y está muy alejado de la vida pública desde hace tiempo. Es más, desde la muerte de su hermano Aless, se ha mantenido completamente ajeno de todo lo que tenga que ver con la crónica social. Afincado en Estados Unidos y centrado en su carrera, el hijo de Alessandro Lequio no quiere acaparar atención. Según apunta la revista Semana, Clemente quiere permanecer al margen de todo y no opinar sobre este tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clemente Lequio (@clem2leq)



De hecho, si echamos un vistazo a sus redes sociales, no hay ninguna referencia a todo lo que está pasando con la madre de su hermano Aless Lequio, con el que mantenía una muy buena relación. Clemente Lequio está centrado en su vida personal y, sobre todo, en su faceta profesional, que pasa por la música. Es más, parece que encuentra la inspiración en los grandes clásicos, como Chopin, tal como se deduce de alguno de sus posts.