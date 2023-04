Ana Obregón presenta a su nieta Ana Sandra, la hija de Álex Lequio

En medio de toda la polémica generada por el viaje de Ana Obregón a Miami para convertirse en madre a los 68 años por medio de gestación subrogada, la protagonista en cuestión ha querido dar un golpe en la mesa. Son muchas las personas que se han posicionado tanto a favor de la presentadora como en contra al considerar que contaba con una edad bastante avanzada como para cuidar de un bebé por medio del método en cuestión. Sin embargo, lo cierto es que no se trataría de su hija, sino de la de su hijo Álex, y así lo ha reflejado ella misma en su última y esperada entrevista.

Ana Obregón, protagonista de la revista ¡Hola!

Dando un giro de 180 grados totalmente inesperado a la versión que sonaba con fuerza, ha sido hace escasos minutos cuando ¡Hola! ha adelantado a través de redes sociales su número semanal y concretamente una portada que promete dar tanto de qué hablar como la anterior. En ella, la protagonista de Ana y los 7 aparece posando frente a las cámaras, feliz mientras sostiene en sus brazos a la pequeña Ana Sandra, su única nieta, al ser hija del joven fallecido hace casi tres años a consecuencia del cáncer que padecía.

Aunque habrá que esperar unas horas más para saber todos los detalles sobre la también nieta de Alessandro Lequio, en la primera página del medio citado ya aparecen plasmadas algunas de las declaraciones más impactantes de la actriz, que considera haber cumplido la última voluntad de su hijo al traer al mundo a su nieta: «Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo», ha desvelado Ana, motivo por el que poco después de morir su hijo comenzó a ponerse manos a la obra para conocer de primera mano cómo llevar a cabo la gestación subrogada que le permitiría tener entre sus brazos a una nieta tan esperada como deseada.

Según ha confesado la propia Obregón a través de esta entrevista, el proceso y la ilusión de poder cumplir uno de los deseos de su hijo fue lo que la llevó a seguir adelante, pese a estar viviendo uno de los peores momentos de su vida: «Lo que me ha permitido seguir viviendo cada día es cumplir esta misión», ha asegurado. Un proceso que probablemente no haya sido nada fácil, sobre todo, teniendo en cuenta que en apenas dos años no sólo ha tenido que superar el bache de la muerte de Álex, sino también de la pérdida de sus dos progenitores, los cuales también eran sus pilares fundamentales de su vida.

Sea como fuere, lo cierto es que en los últimos días Ana había sido objeto de innumerables críticas por parte de personas que no consideraban su elección como la adecuada, probablemente, sin llegar a imaginar que se trataba de la hija de Álex Lequio y no de la protagonista de la semana.