Gerard Piqué: su opinión sobre la gestación subrogada de Ana Obregón

Si pensaban que el tema del año iba a ser la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, estaban muy equivocados. La crónica social ha sido bombardeada con la nueva maternidad de Ana Obregón, que ha llegado incluso a copar los titulares de la prensa internacional. Nadie se esperaba que a sus 68 años pudiese viajar hasta Miami a por una niña por gestación subrogada, pero así ha sido, abriendo un debate social sobre los vientres del alquiler que Gerard Piqué no se ha querido perder.

Ha sido durante una entrevista en Twitch con Gerard Romero, uno de los rostros de la King’s League, cuando el ex futbolista ha hecho referencia a la maternidad de la actriz para hablar de su ruptura con Shakira. «La envidia es lo que reina en este país, con diferencia. Y tienes que estar por encima de esto. Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tienes que controlar lo que tú puedes hacer. Lo que tienes que hacer es vivir tu vida», comenzaba diciendo.

El catalán ha querido comparar el caso de la intérprete de Ana y los siete, y también el de Risto Mejide para explicar cómo se ha sentido observado y juzgado después de dar por finalizada su historia de amor con la de Barranquilla: «Fíjate todos los jaleos que ha habido últimamente en el tema del corazón. El tema Ana Obregón. El tema de Risto Mejide, que si se ha enamorado de una persona de una edad… ¡Que la gente haga lo que le dé la gana! ¡Dejad de molestar! Que si está bien o está mal. Siempre juzgando. Tíos, que cada uno viva su vida. ¿A qué no molestan? Pues ya está».

Después de expresar su malestar y comunicar que a él no le importaba lo que hiciera la gente, solo que le dejasen vivir tranquilo con sus decisiones, volvía a la carga: «Cada uno decide lo que cree que es mejor para él… Me da igual si estás de acuerdo o no. ¡Es que es tu vida! Es muy sencillo. Pero estamos en un país en el que si tienes éxito hay mucha gente que tiene envidia y si eres famoso, mucha gente intenta buscarte siempre defectos, problemas, etcétera… «. Lo cierto es que esta última semana, la decisión de Ana Obregón de tener una niña por reproducción asistida ha sido de lo más comentada. Hay muchos que opinan que esta técnica no es lo más ético, mientras que otros argumentan que es su vida. Eso sí, quien no se ha pronunciado al respecto ha sido Alessandro Lequio, que ya dejó claro en 2017 lo que opinaba de la gestación subrogada.

Pero este tema, para Piqué, va un paso más allá. «Lo que opine el de delante de mí me da absolutamente igual. Cuando llevas muchos años la gente ya sabe cómo eres. La gente ya tiene una imagen tuya y o te tienes que preocupar por lo que la gente opine o no opine», unas palabras con las que ha hecho reflexión a su situación actual justo cuando Shakira ha puesto rumbo a Miami con los dos hijos que tienen en común, a partir de un desahucio por parte de su suegro y con un mensaje cargado de dardos en la red.